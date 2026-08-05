Kawasaki 2027: nuove colorazioni per Z, Ninja, Versys e Vulcan S

Kawasaki ha svelato le prime novità in vista della stagione 2027, aggiornando diversi modelli della propria gamma con delle nuove e inedite combinazioni cromatiche che rendono ancora più moderne e attrattive le livree della moto del marchio giapponese. Dalle Supernaked alle sportive, passando per cruiser e tourer, il filo conduttore dell’opera di ammodernamento prevede il mantenimento di motori e componentistica, che restano invariati, mentre il look si rinnova nell’estetica grazie alle nuove colorazioni delle livree.

Kawasaki Z500/Z500 SE e Z1100/Z1100 SE

Nella famiglia Z, la Z500 e la Z500 SE, porta d’accesso alle Supernaked guidabili con patente A2, sfoggiano le nuove livree Ebony/Metallic Carbon Gray e Candy Persimmon Red/Metallic Carbon Gray, oltre a una variante Pearl Blizzard White/Candy Lime Green per la SE. Al vertice della gamma, la Z1100 “Regina delle Z” si rinnova con la nuova colorazione Ebony/Metallic Carbon Gray, mentre la versione SE propone la nuova elegante colorazione Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray/Candy Flat Blazed Green.

Kawasaki ZX-4R/ZX-4RR e gamma Ninja

Anche la famiglia Ninja guarda al 2027 con un’immagine rinnovata: la ZX-4R veste il nuovo Metallic Spark Black, la ZX-4RR aggiunge Lime Green e due abbinamenti Metallic Matte Carbon/Graphenesteel Gray con Spark Black. Inoltre un importante aggiornamento tecnico viene introdotto sulle Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR, ora disponibili anche in versione depotenziata per patente A2. Novità estetiche anche per la Ninja 500 che propone tre nuove combinazioni cromatiche: Metallic Flat Spark Black/Metallica Spark Black, Lime Green/Ebony e Metallic Matte Graphensteel Gray/Metallic Spark Black. La Ninja ZX-6R 636 conferma invece il suo carattere sportivo con le livree Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black e Lime Green.

Kawasaki Vulcan S e Versys 650

Sul fronte cruiser, la Vulcan S accoglie due nuove livree, Metallic Carbon Gray/Metallic Bluish Green-79H e Metallic Flat Spark Black, che ne esaltano lo stile senza tempo. Infine, la Versys 650, tourer di media cilindrata tra le più apprezzate, si rinnova con le colorazioni 2027 Candy Lime Green Type 3/Metallic Spark Black e Metallic Carbon Gray/Metallic Spark Black.