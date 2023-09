Sfreccia a 50 km/h col monopattino in autostrada sulla A4: la foto finisce sui social e scatena le polemiche

Vestito completamente di bianco e con gli auricolari nelle orecchie, così qualche giorno fa un ragazzo viaggiava in monopattino a 50 km/h sull’autostrada A4.

A immortalare la sua pericolosa condotta è stato un autotrasportatore che procedeva poco dietro di lui, sul tratto della A4 tra Bergamo e Milano, e che ha poi condiviso sui social esprimendo tutta la propria indignazione a commento dello scatto: “Siamo alla follia, noi autisti di mezzi pesanti dovremmo circolare in prima corsia. Un ragazzo a bordo di un monopattino a 50 km/h rischia la sua vita in un tratto di un cantiere autostradale, dove non ci passiamo a malapena”.

L’indignazione degli utenti sui social

La foto ha fatto il giro del web scatenando le polemiche e i commenti indignati di numerosi utenti, tra cui c’è chi lamenta la “totale mancanza di controlli, che consente a molti di ignorare completamente il codice della strada”. Un altro utente sottolinea i gravi rischi alla sicurezza di tutti legati a comportamenti del genere: “Questo ragazzo non ha messo a repentaglio solo la sua vita, ma anche di quelli che transitano sull’autostrada. Manca un progetto di educazione stradale. Sono troppi i morti sulle nostre strade. Troppi telefonini, troppe auto, troppi monopattini, troppi fuori di testa, troppe multe per fare cassa e poche per punire chi crea situazioni di pericolo”.