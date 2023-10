In monopattino in autostrada sulla Napoli-Salerno: la pericolosa e vietata condotta di un giovane [VIDEO]

Ancora un giovane in monopattino che viaggia pericolosamente in autostrada. Questa volta l’episodio è accaduto sull’autostrada A3 Napoli- Salerno con il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote, che invece di muoversi esclusivamente in città nei percorsi consentiti, sfreccia col monopattino all’interno della corsia di emergenza dell’autostrada, riservata esclusivamente a mezzi di soccorso e mezzi fermi in avaria, come stabilito dal codice della strada.

Una pratica quella del giovane pericolosa e vietata che, come spesso accade in questi casi, è stata immortalata da un automobilista ed è diventare virale sul web, come accaduto qualche giorno fa sul ragazzo che in monopattino percorreva l’autostrada A4 tra Milano e Bergamo.

Borrelli: “Follia e incoscienza”

L’episodio è stato segnalato anche al parlamentare Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi-Sinistra che ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook denunciando la condotta del giovane: “Follia e incoscienza quella di cui si è reso protagonista il ragazzo che procede in monopattino sull’autostrada Napoli-Salerno il cui video, postato su Tiktok, sta diventando virale. Nel bel mezzo di una strada a scorrimento veloce questo incosciente procede incurante di ciò che gli potrebbe accadere e dei danni che potrebbe causare a terzi con il suo comportamento criminale. Non sappiamo se si tratti di uno scherzo di pessimo gusto o di una persona evidentemente alterata nei comportamenti, ma ciò che sappiamo con certezza è che siamo stufi di contare le vittime della stupidità e dell’incoscienza nelle nostre strade”.