NIU: aperta la prima filiale italiana, calano i prezzi del 15%

Dopo averlo annunciato lo scorso novembre ad EICMA 2023, NIU apre la sua prima filiale italiana, con sede a Milano. Questo passo dell’azienda cinese di mobilità elettrica porta anche un vantaggio per i clienti del marchio: tutta la gamma di veicoli elettrici, dai monopattini alle moto e dagli scooter alle dirt bike, avrà un abbassamento dei prezzi di listino del 15%.

Servizio post vendita

Oltre a questo vantaggio economico, con l’apertura di NIU Italy, i clienti potranno fare affidamento sul servizio di post vendita ed assistenza, grazie al nuovo magazzino di Agrate Brianza. Fornirà i ricambi e gli accessori a tutta Italia, permettendo così una riduzione importante nei tempi di attesa, rispetto a quanto è accaduto sinora.

Anche il prezzo delle batterie avrà un calo. NIU, infatti, ha deciso di annullare quasi del tutto i margini di guadagno sulle batterie e vendere ai prezzi più bassi possibili. Praticamente vendendo le batterie ai prezzi di costo.

Una marcia in più per l’espansione

L’azienda cinese ha deciso di fare questo passo per accelerare l’espansione nel nostro Paese, con la volontà di raggiungere un numero sempre più ampio di utenti, anche in Italia. Attualmente, NIU vanta oltre tre milioni di clienti, in 53 paesi a livello mondiale.