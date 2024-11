Niu festeggia i 10 anni di attività a EICMA 2024 con novità per scooter e XQi3 [FOTO]

Niu festeggia il decimo anniversario di attività ad EICMA 2024, dove il costruttore cinese presenta l’aggiornata gamma dei propri veicoli a due ruote, soprattutto scooter elettrici pensati per la mobilità cittadina.

Tra le novità di Niu c’è l’aggiornata serie NQi, che cambia nome in NQiX, con la X aggiuntiva a indicare la “trasformazione” subita e che passa, tra le altre cose, anche da un’inedita funzionalità che consente di variare la modalità di guida per una marcia più dinamica o una più soft a seconda delle necessità.

Gamma Niu NQiX

Caratterizzati da ruote da 14 pollici e freni a disco, gli scooter Niu NQiX si fanno apprezzare per prestazioni e capacità della batterie. La gamma parte con l’NQiX 150 che pesa 117 kg, arriva a 45 km/h, offre un’autonomia di 60-70 km e si ricarica in 3 ore. Il prezzo è di 2.699 €. Ci sono poi l’NQiX 300 e l’NQiX 500, entrambi con doppia batteria e che si ricaricano completamente in 6 ore. L’NQiX 300 ha un peso di 134 kg, una velocità massima di 80 km/h, autonomia di circa 100-120 km e costa 3.599 €. L’NQiX 500, che pesa 128 kg, ha prezzo di 4.499 €. A questi si aggiunge l’NQiX 1000 che viene proposto al prezzo di 7.499 €.

Gamma Niu FQi

Altra offerta di prodotto di Niu è la gamma FQi, con due modelli, dotati anche di frenata rigenerativa. Il primo è l’FQi 300 che pesa 127 kg, tocca i 45 km/h, garantisce 70-80 km d’autonomia e si ricarica in 2,5 ore. Il prezzo è di 2.990 €. La versione più potente, FQi 500, raggiunge i 95 km/h e vanta un’autonomia di 90-100 km, per un tempo di ricarica di 6 ore. Il prezzo è di 3.799 €.

Non solo scooter, aggiornamento OTA per XQi3

Oltre agli scooter, il marchio Niu annuncia l’arrivo del monopattino in sharing KQi-Sharing e di due quad, il NIUNV 1000E con alimentazione elettrica e il 500 PRO con motore monocilindrico 500 cc a quattro tempi da 34 CV.

A completare le novità dell’azienda cinese c’è l’aggiornamento della XQi3, una moto da cross “light” che si evolve con un nuovo software che ne incrementa le prestazioni. L’aggiornamento software over-th-air (OTA) permette alla XQi3 di alzare la potenza a 10,6 kW migliorando le capacità in accelerazione e la velocità massima che sale da 75 km/h a 80 km/h.