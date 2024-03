Nasce il Moto Club “Arcione”

Fiocco azzurro a Riccione, dove è nato un nuovo Moto Club, il Moto Club “Arcione”. Di seguito riportiamo il comunicato giunto in redazione dove è evidenziato che il Presidente Onorario del club è il 15 volte Campione del Mondo Giacomo Agostini.

Un nutrito gruppo di attivi protagonisti della vita sociale del territorio nonché di fervidi appassionati, animati dall’amore per le due ruote, ha dato vita in data 10 febbraio 2023 al Moto Club “Arcione”.

Il nome del club, ispirato sia alla gradevole fonetica della radice dialettale (Arciôn o Arzòn in romagnolo), che alla più nobile metafora cavalleresca (salire in arcione, montare in sella), è un puro omaggio dei soci fondatori alla Perla Verde dell’Adriatico.

Presidente Onorario del club è il 15 volte Campione del Mondo Giacomo Agostini, da sempre vicino al territorio sia come pilota professionista che come gradito ospite (sua la prima vittoria 52 anni fa all’inaugurazione del tracciato di Misano, memorabili le lotte in pista con piloti locali come Renzo Pasolini). Un’adesione all’associazione che riempie d’orgoglio e che sarà di sicuro auspicio nella crescita del neonato moto club.

Nella programmazione delle attività non mancheranno occasioni di socialità e divertimento ricordando con gioiosa nostalgia anche gare e personaggi che hanno contribuito nel tempo a creare il mito della “Terra dei Motori e dei Piloti”.

L’associazione favorirà i propri iscritti nonché i mototuristi e gli altri ospiti, ricorrendo anche alla creazione di club di prodotto, l’accesso alle numerosissime strutture del territorio, offrendo loro le migliori soluzioni di incoming, ospitality e outgoing nel comparto turistico più avanzato in Europa.