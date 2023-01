Motor Bike Expo: la passione per le due ruote diventa anche spettacolo

“Power Show” è il nome attributo al programma di eventi dinamici legati al prossimo Motor Bike Expo, presso il polo fieristico di Verona. Nell’occasione ricorre il 15° anniversario della manifestazione e si prospettano oltre trenta appuntamenti con 20.000 mq dedicati delle aree esterne, senza dimenticare gli 80.000 mq di esposizione. Oltre agli show, si ricorda anche l’opportunità di poter testare degli esemplari a due ruote e non solo. La manifestazione di tre giorni è prevista tra venerdì 27 a domenica 29 gennaio 2023.

Tanti momenti per numerosi appassionati di motori

Un aspetto interessante è il parcheggio dedicato all’interno del polo fieristico per coloro che raggiungeranno la manifestazione in moto. Prevista un’intera area per posteggiare il veicolo all’interno dello spazio fieristico. Il servizio “Moto Park” risulta gratuito per quei motociclisti già dotati di biglietto d’ingresso. Uno spazio evidenziato anche da una segnaletica e accessibile dalla Porta “C”.

Tra i momenti di spettacolo si sottolineano in particolare due ritorni, dopo le precedenti restrizioni collegate alla pandemia. Tornano al Motor Bike Expo gli specialisti di drifting nello show siglato Area51 e ACSI Motorsport all’interno dell’area esterna “C” con piloti professionisti pronti a dare forma a spettacolari derapate. Si sottolinea anche la presenza del Liqui Moly Drift Team e il programma comprende attività dalle ore 10:00 alle 17:00, lungo tutti e tre le giornate della kermesse.

Altrettanto rilevante è il contest mondiale dedicato agli stunt riders, nello specifico l’International Stuntman Show. Un confronto fra più di venti equipaggi provenienti da diverse nazioni, per assicurarsi il titolo di miglior stutman dell’anno nell’area “A”. Tra gli altri eventi previsti, i visitatori di Motor Bike Expo potranno quotidianamente assistere anche alle evoluzioni degli stuntman della “Scuola di Polizia” di Mirabilandia.

Nell’elenco di momenti appassionanti figura anche uno show di Freestyle Motocross con il gruppo di atleti “Rito Riders” protagonisti nell’area “B” e impegnati in acrobazie a oltre 10 metri d’altezza, lanciandosi da rampe per disegnare una serie di evoluzioni nel corso di tre show quotidiani.

Atteso protagonista è poi il campione Toni Bou che torna dopo essere già apparso alla scorsa rassegna. Il 32 volte iridato del Trial sarà presente nelle giornate di sabato e domenica presso l’area “B”.

In occasione del Motor Bike Expo 2023 anche lo storico e iconico brand Harley-Davidson, per ricordare il suo 120° anniversario, porterà all’evento il veterano Joan Pedrero. Pilota che ha collezionato 14 presenze e due successo di tappa alla Dakar. Un atleta capace di richiamare tutto il potenziale della nuova Harley-Davidson Pan America 1250, in ambito fuoristrada. L’appuntamento di Motor Bike Expo rappresenta un prologo per il percorso che effettueranno Pedrero e Harley-Davidson nei principali appuntamenti fuoristrada del 2023. Il pilota si esibirà nell’area esterna “D”, come segnalato.

Proseguendo con i grandi eventi per gli appassionati di avventure, in occasione della rassegna veronese è previsto anche uno Swank Rally Winter Edition, una speciale edizione dell’evento organizzato da Deus Ex Machina e Adventure Riding e dedicato agli amanti delle sfide in fuoristrada, impegnati tra i paesaggi più suggestivi del territorio di Verona lungo un itinerario programmato. La potenza è prevista da Veronafiere con una prima prova speciale, ospitata nella pista urban enduro di Motor Bike Expo. Il percorso è tracciato tra il centro storico di Verona, Isolo, Teatro Romano, Ponte Pietra per poi raggiungere la Valpolicella, attraversando la Lessinia, prima di affrontare l’entroterra del Lago di Garda, in base alle informazioni. A Pastrengo per i partecipanti è previsto un punto di ristoro in una location panoramica, un forte austriaco del 1860 e sede del MC Eat Sleep Ride, partner dell’iniziativa. Dopo un itinerario totale di 110 km, rientrati nel polo fieristico è prevista la seconda tappa speciale e si sottolinea che la prova è esclusivamente su invito e saranno impegnati giornalisti, personaggi dello spettacolo e piloti.

Per coloro che invece vogliono o hanno sempre desiderato avvicinarsi al mondo delle due ruote, possono trarre grandi nozioni dall’esperienza di due piloti e istruttori certificati come il campione del mondo in 500 nel 1981 Marco Lucchinelli e il campione italiano in Supersport nel 2003 Gianluca Nannelli. Lo scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare alla moto chiunque lo desideri, con semplicità e naturalezza. La “Lucchinelli Experience” e la “Nannelli Riders Academy”, grazie a preparati collaboratori, proietteranno piccoli e grandi appassionati verso il mondo delle due ruote, potendo seguire una lezione nell’area esterna “D” del Power Show.

Previsti anche dei momenti per coloro che sono appassionati non solo di due ruote, ma anche di quattro ruote. Per esempio la Jeep Experience, un’opportunità per salire a bordo di un esemplare del marchio statunitense e affrontare una rampa in pendenza per valutare la potenza e i dispositivi di sicurezza degli esemplari 4×4. I test drive saranno disponibili per il pubblico da venerdì a domenica, come ricordato.

Nel programma c’è anche un appuntamento classico della manifestazione: il raduno di american cars (and bikes) programmato nell’area “H” domenica mattina.

Foto: Motor Bike Expo