Italian Bike Week 2023: una nuova edizione dell’evento motoristico di fine estate

A Lignano Sabbiadoro (UD) riprende forma la Italian Bike Week, una manifestazione collegata alla Biker Fest International, durante la quale è sempre protagonista la passione per il panorama motoristico anche al termine della stagione estiva. La rassegna è in programma a settembre tra i giorni 14 e 17.

Un nuovo appuntamento

Gli apprezzati eventi Biker Fest International tenutisi a settembre nel biennio 2020-2021 hanno portato a un secondo appuntamento annuale, come accade nel caso della mitica Daytona Bike Week in programma a marzo in Florida, seguita dalla Biketoberfest nel mese di ottobre. Pensando a ciò è stata creata la Italian Bike Week, una manifestazione spin-off della BFI con una sua identità, proiettata anche verso il mondo fuoristrada e il panorama Adventouring con un programma che richiama diversi appassionati.

Previste varie attività nella Off Road Arena, considerando una superficie di 155.000 m² con percorsi dedicati al motocross e all’enduro, dove si ritroveranno professionisti, amatori e giovani talenti. Il principale fettucciato, di circa 7 km, ricopre buona parte del vecchio tracciato della prova speciale della 12 Ore di Enduro.





Muta anche l’Area Demo Ride per consentire agli appassionati di avvicinarsi e provare in anteprima, su un circuito dedicato, le novità dei settori Off-Road e Adventure, data la partecipazioni di noti marchi del panorama motociclistico.

Continuando a parlare di enduro, si fa cenno anche alla Notturna Tassellata, un percorso lungo 350 km di strade sterrate che condurrà gli iscritti sino in Slovenia per poi tornare. Altrettanto interessanti sono le Adventure Ride proposte da MV Adventure, itinerari di una settantina su tragitti on/off nei giorni della manifestazione.

L’Area Luna Park, impreziosita da stand, punti gastronomici e musica dal vivo, accoglierà ancora i diversi appassionati di due ruote, di personalizzazione e non solo. Prevista anche la Saturday Night Parade lungo le vie di Lignano e la presenza di auto americane in occasione della 2^ U.S. Car on the Beach.

La manifestazione è in programma, come accennato, dal 14 al 17 settembre, lungo quattro giorni di rinnovata passione per i motori.