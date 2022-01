Motor Bike Expo 2022: qualche anticipazione in vista dell’appuntamento a Veronafiere

Motor Bike Expo torna a gennaio a Veronafiere. La rassegna dove sono protagoniste le moto, le personalizzazioni e la passione per le due ruote, è programmata da giovedì 13 gennaio a domenica 16 gennaio. Si segnalano otto padiglioni con 600 espositori e un’area di 120.000 mq. Tra anteprime e novità oltre cinquanta custom bike, svelate proprio nell’occasione a Veronafiere.

Le anticipazioni

Un appuntamento dove i customizer possono incontrare gli appassionati in un fine settimana impreziosito dalla presentazione di cinquanta progetti innovativi, come accennato, in vari stand e durante i contest. Tra i più longevi e prolifici Carlo Colombo di Asso Special Bikes, data l’introduzione di cinque inedite special e trenta moto in esposizione.

Per Punto di Fuga, poi, si prospetta la presentazione di un nuovo Sidecar. Un lavoro “ibrido” sviluppato su meccanica Harley-Davidson con carrozzeria e richiami Indian, come anticipato.

Tra le interessanti novità per il 2022, restando in ambito Custom, al padiglione 1 è previsto un Custom District. Un’area dedicata alla cultura custom contraddistinta da stand scenografici, artisti, Customizer e volti del panorama internazionale.

Un insieme che attornia il palco Simpson, un’area baricentrica dove ammirare speciali ed hot rod. Si prospetta un percorso spazio-temporale tra arte e cultura custom, grazie alla riunione di nomi noti nel contesto italiano e internazionale, ammirando esemplari unici. Tra preparatori e artisti si citano Abnormal Cycles, Boccin Custom Cycles, Boman, Dox, Low Society, Morgese, Moto Marinelli, Niko Bikes, PDF, Radikal Chopper.

In occasione di Motor Bike Expo è protagonista per la quinta volta consecutiva anche Metzeler. Si anticipa un stand rinnovato al padiglione 2, ma con il caratteristico caravan vintage americano Airstream. Nell’edizione di questo gennaio si annunciano due moto che mettono in evidenza la produzione Metzeler: il Naskar Project 02 su base Harley-Davidson Softail Standard del 2001 dalla sinergia milanese CD Garage e Kustom Family, quindi una Harley-Davidson Pan America 1250 Special customizzata ed equipaggiata con i nuovi pneumatici dedicati all’offroad Karoo 4, al debutto nella kermesse e disponibili dal prossimo marzo. Assieme a Karoo 4, sotto i riflettori anche altri due pneumatici per l’esemplare Pan America: Tourance Next 2 e Sportec M9 RR.

Previsto nel corso della rassegna anche il contest Metzeler Award, giunto alla quarta edizione. Domenica 16 gennaio è programmata la premiazione della moto personalizzata più bella del Salone dotata di pneumatici Metzeler con un set di pneumatici bimescola Cruisetec, pensati per gli esemplari custom.

Tra i brand motociclistici protagonisti si attendono Benelli con la nuova gamma tra cui la nuova TRK 800, affiancata alla già nota TRK 502 X. In evidenza anche i modelli 800, 800 Trail e 125 di Leoncino.

Presenti al Moto Bike Expo 2022 anche le novità siglate Ducati, potendo ammirare da vicino le recenti Desert X, Multistrada, Panigale V4 S e Streetfighter.

Un viaggio tra diversi padiglioni

Ogni padiglione dell’area fieristica veronese permette uno sguardo diverso ai vari appassionati di due ruote giunti al Motor Bike Expo, come il numero 4 dedicato come tradizione a chi ha fatto della moto il proprio stile di vita. Oltre alle più recenti novità Ducati già accennate, la gamma Heritage legata a BMW Motorrad è un’altra delle attese protagoniste della rassegna, soprattutto con la cruiser R18 e le R NineT proposte in anteprima anche nelle versioni customizzate dai top builder di fama mondiale e personalizzate con accessori.

Tra i brand che propongono uno stile classico anche Royal Enfield e in occasione dell’evento veronese si attende la presentazione della gamma completa di bicilindriche 650 Interceptor e Continental GT, assieme a Meteor, Classic 350 e alla Himalayan 410. Esposte per l’occasione anche tre special costruite sulla piattaforma 350, fra bobber e flat track.

Al padiglione 4 sono attesi anche nomi come Barracuda, Continental, Michelin, Pakelo, e sigle dell’aftermarket moto. Tra i preparatori si sottolinea l’intervento di Apache Custom Cycles, Boldi Special & Co, Motociclette Bottega Bastarda, MDMoto e Moto Sport Fratelli Ciot. Previsto anche il contest riservato alle special e cafe racer legato alla rivista Special Cafe.

Secondo quanto segnalato, moto stradali, fuoristrada e settore elettrico trovano spazio al padiglione 5 con un’area dedicata alle due ruote con propulsione elettrica data la presenza di marchi come Cake, XEV Campello Motors, 2Electron ed E-Move Zero.

Attesi anche i principali interpreti dell’Adventouring, la disciplina che associa l’Enduro e il motociclismo Adventure in contesti naturali, assieme a marchi di abbigliamento e accessori. Fra le realtà del padiglione 5: Olitema che di MBE è Official Green Partner, Nolan X-Lite, Garmin, Alpa, Cellularline, Held, SST. L’hospitality della FMI – Federazione Motociclistica Italiana ospiterà tutti gli appassionati. Si segnalano anche le presenze di un bivacco di Enduro Republic, oltre a quella della Di Traverso School, Ciro De Petri e lo Swank Rally di Sardegna.

La sportività è poi protagonista nel padiglione 6 con la presenza di nomi come Yamaha, Benelli, Ohvale, Motul e Primatex con il brand Virus Power. Il panorama racing è rappresentato da vari brand di accessori, abbigliamento (Arai, Dainese, GiMoto, Mosko Moto, Tucano Urbano, Vircos, Wheelup), parti speciali (Evotech, Liqui Moly, MSR Exhaust, Simoni Racing, Spider) e organizzatori di eventi su circuito e in fuoristrada (Ag Motorsport, Cremona Circuit). Tra le realtà citate anche Tamburini Corse, l’azienda di moto performanti fondata da Andrea Tamburini, figlio di Massimo, il designer delle storiche Bimota e MV F4.

Aspetti come la sicurezza l’ambito no profit e lo shopping riguardano poi il padiglione 7. In sintesi sono molteplici le prospettive per gli appassionati di due ruote e di special, pensando anche alla presenza di club, associazioni e organizzatori di eventi in sella. In più, come segnalato, sono attesi ospiti internazionali di rilievo come il trenta volte Campione del mondo di trial Toni Bou che si esibirà nelle giornate di sabato e domenica davanti al pubblico di Motor Bike Expo in una sessione di salti, evoluzioni e “tricks” all’interno del padiglione 8. Attesi all’evento anche gli artisti americani Ray Drea (Capo del dipartimento di design di Harley-Davidson dal 2012 al 2019) e Darren McKeag, il fotografo Michael Lichter e l’esperto Franco Picco al rientro dalla nuova sfida alla Dakar.

Foto: Motor Bike Expo