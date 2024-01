Moto Morini X-Cape 650: via alle vendite della Black Ebony [FOTO]

Dopo il debutto tra le novità di Eicma 2023, la Moto Morini X-Cape 650 Black Ebony sbarca nelle concessionarie del marchio italiano. Spinta dal motore bicilindrico da 60 cavalli, questa moto propone delle finiture in nero, mantenendo le caratteristiche della nota crossover.

Le caratteristiche

Come dicevamo, le finiture in black caratterizzano esteticamente la X-Cape Black Ebony, con elementi tecnici di prima qualità, come l’impianto frenante Brembo con sistema ABS Bosch o la forcella Mazzocchi interamente regolabile e gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR. La ciclistica propone un robusto telaio a traliccio in acciaio ed il già citato motore bicilindrico da 650 cc e 60 CV. Grazie a quest’ultimo, la moto può arrivare fino ad una velocità massima di 170 km/h.

Non manca tanta tecnologia, con il grande schermo TFT da 7 pollici, con il sistema Bluetooth integrato. Inoltre, questa versione offre il sistema di navigazione integrato tramite App, con la possibilità di visualizzare mappe e percorsi direttamente sul display. L’applicazione, basata sul mirroring in WiFi, può essere scaricata sia per i telefoni Android che per iOS.

I prezzi

La nuova Moto Morini X-Cape 650 Black Ebony è disponibile al prezzo di 7.190 euro per la versione coi cerchi in lega, mentre per quella con i cerchi a raggi si arriva a 7.490 euro. Infine, per la più raffinata con i cerchi dorati il costo sale a 7.690 euro. Come dicevamo, questo modello è già ordinabile ed acquistabile nelle concessionarie Moto Morini.