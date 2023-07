Moto in infradito: si rischia una multa fino a 333 euro

La caldissima estate che stiamo vivendo porta a conseguenze anche per chi viaggia sulle due ruote. Mentre in auto c’è l’aria condizionata, mentre si va in moto si può solamente approfittare dell’aria che, in questo periodo, è rovente. Allora molti utilizzano un abbigliamento estivo anche quando stanno guidando, ma c’è da fare attenzione.

I rischi per sicurezza e… portafoglio

Viaggiare in pantaloni corti e t-shirt, come si vede soprattutto chi è in sella ad uno scooter in città, non comporta alcun problema per il Codice della Strada. Tuttavia, porta qualche rischio per l’incolumità di chi è sulla moto. Infatti, c’è una possibilità più elevata di farsi male, in caso di caduta, soprattutto per quanto riguarda le escoriazioni. Meglio, di conseguenza, utilizzare del materiale tecnico estivo, per coniugare sicurezza ed un buon comfort, anche con questo caldo.

Molto differente, invece, la situazione per quanto riguarda le infradito (ma anche le ciabatte). Come accade anche per chi guida in auto, il Codice della Strada vieta l’utilizzo di calzature ‘non fissate’ al piede, proprio perché c’è il rischio di far scivolare il piede per il sudore e perdere così il controllo del mezzo. In questo caso, di conseguenza, c’è anche il rischio multa: da 83 a 333 euro, con la possibilità del fermo amministrativo di 60 giorni.

Attenzione all’assicurazione

Ma non è finita qui. Infatti, l’utilizzo di calzature non idonee può portare conseguenze anche a livello assicurativo. Essere coinvolti in un incidente con ciabatte o infradito, potrebbe portare ad un risarcimento non completo, per l’utilizzo di un abbigliamento non adeguato.

(Foto da Pixabay)