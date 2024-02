Motociclisti utenti vulnerabili della strada, c’è il si della Commissione Trasporti della Camera

L’introduzione dei motocilisti tra gli utenti vulnerabili della strada è l’importante novità prevista da una modifica all’articolo 3 del Codice della Strada che è stata approvata ieri mercoledì 31 gennaio dalla Commissione Trasporti della Camera.

La notizia è stata accolta positivamente dalla Federazione Motociclistica Italiana che considera tale risultato un successo importantissimo, come spiega Giovanni Copioli, presidente FMI: “Noi motociclisti denunciamo da anni la nostra vulnerabilità, dovuta alla natura instabile del mezzo e alla carenza di cellula protettiva, e i dati sull’incidentalità la confermano. Per questo siamo molto soddisfatti che Parlamento e Governo stiano trovando una linea comune per questo riconoscimento. Ringrazio l’Intergruppo Parlamentare per la Mobilità Motociclistica, guidato dalla Senatrice Erika Stefani, per essersi attivato e aver sostenuto questa nostra battaglia”.

Un successo per la battaglia portata avanti dalla FMI

Per il momento dunque, grazie all’intervento dell’Intergruppo per la Mobilità Motociclistica che ha inserito l’emendamento all’interno del Disegno di Legge sul Nuovo Codice della Strada, la modifica all’articolo 3 del Codice ha avuto l’approvazione della Commissione Trasporti della Camera. La battaglia della FMI insieme ad ANCMA per il riconoscimento dei motociclisti utenti vulnerabili ha avuto il sostegno trasversale di molte forze politiche.

Un punto importantissimo, sottolinea FMI, perché adesso, integrato all’interno del provvedimento, il riconoscimento normativo dei motociclisti tra gli utenti vulnerabili della strada proseguirà il suo iter in aula alla Camera e poi al Senato. Una volta superati questi passaggi, sarà legge.