Mercato moto Italia 2023: grande crescita anche a settembre, +20,8%

Il mercato delle due ruote prosegue ad andare a gonfie vele, in questo 2023, nel nostro Paese. Il mese di settembre, infatti, ha visto una crescita del 20,8% delle immatricolazioni, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Andando molto velocemente verso le 300.000 unità vendute complessivamente nel 2023.

I dati di settembre

Entrando più nel dettaglio, lo scorso mese ha visto l’immatricolazione di 27.087 unità, trainato sempre dagli scooter (14.230) e con un ottimo risultato anche per le moto (11.208). Unico dato in negativo è quello dei ciclomotori, con una flessione per il quarto mese consecutivo, con sole 1.649 unità vendute a settembre.

Parlando dei dati dei primi nove mesi del 2023, invece, il dato complessivo di mezzi immatricolati è di 285.847, con una crescita del 17,06% sul 2022. Crescono di un quarto (+24,63%) i volumi degli scooter, che targano 147.455 mezzi, seguono le moto con 123.118 unità e un incremento del 13,48%, mentre è in negativo il segmento dei ciclomotori, che perdono il 12,12% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Crescono i veicoli elettrici

In un mercato in crescita a livello generale, anche i veicoli elettrici stanno riprendendo quota. Oltre 1.000 esemplari venduti a settembre, con una salita dell’11,28%, anche se il dato sul 2023 resta ancora ampiamente negativo. Un totale di 10.329 esemplari a zero emissioni immatricolati, con una flessione del 19,01% rispetto ai primi nove mesi del 2022.