Mercato moto Italia 2023: altra grande crescita, +15,7% ad ottobre

Se il mercato auto, pur un po’ in ripresa, non sta vivendo un periodo florido, quello a due ruote sta raggiungendo risultati importanti. Il mese di ottobre ha visto un ulteriore crescita in doppia cifra (+15,75%), che permette al 2023 di aver già tagliato la quota di 300.000 veicoli immatricolati in Italia ad ottobre, come non succedeva da 12 anni, cioè dal 2011.

I numeri di ottobre e del 2023

Entrando più nel dettaglio, si tratta del quarto mese consecutivo con una crescita a doppia cifra, portando ad un totale di 311.079 unità immatricolate nel corso del 2023, con un incremento del 16,95% sui primi dieci mesi del 2022. In prima posizione ci sono gli scooter (160.559 unità), seguiti da moto (133.666) e ciclomotori (16.854).

Parlando del mese di ottobre, le immatricolazioni sono state 25.227, con un aumento significativo di vendite delle moto (+33,04%), ma con segni positivi anche per quanto riguarda gli scooter (+6,26%) ed i ciclomotori (+2,67%).

La difficile situazione dell’elettrico

In un mercato in grande crescita, continuano le difficoltà del settore elettrico, dopo la fine degli incentivi. Infatti, il mese di ottobre ha visto l’immatricolazione di soli 753 veicoli a zero emissioni, pagando addirittura il 44,30% rispetto allo stesso mese del 2022, dove gli aiuti statali erano ancora in vigore.

“Appare sempre più urgente – rimarca l’ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) nella nota – scongelare le risorse avanzate dalla campagna 2022, pari a 5,6 milioni di euro, che consentirebbero al mercato di traguardare la fine dell’anno”.