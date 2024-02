Mercato moto Italia 2024: leggera flessione per aprire, -1,1% a gennaio

Dopo un 2023 con risultati di altissimo livello, il 2024 si è aperto con una leggera flessione per il mercato motociclistico in Italia. Il mese di gennaio, infatti, ha fatto registrare un -1,1% di immatricolazioni, rispetto all’inizio dell’anno scorso. In difficoltà soprattutto i ciclomotori ed il mercato elettrico, con quasi un -60%.

I dati di gennaio 2024

Entrando più nel dettaglio, il mese di gennaio si è fermato a 21.080 unità vendute nel nostro Paese. Minime le differenze tra i segmenti, con le moto che immatricolano 9.370 veicoli e calano dell’1,2%, mentre gli scooter targano 10.699 unità, in sostanziale parità rispetto al 2023 (-0,23%). Più evidente l’affanno dei ciclomotori. Che hanno lasciato sul terreno 100 unità rispetto al primo mese del 2023, con 1.011 veicoli messi in strada ed una flessione del 9%.

Per quanto riguarda le fasce di cilindrata, fanno segnare un aumento del 26,12% gli scooter fino a 125cc di cilindrata e crescono le moto da 501 a 750 cc (+30,63%), mentre tutte le altre cilindrate fanno segnare un conto negativo.

I problemi dell’elettrico

Come abbiamo visto già anche nel mondo auto, un motivo della flessione è legato alla crisi del mercato elettrico. Il mese si è chiuso con sole 356 unità vendute, pari a un calo del 58,99% su gennaio 2023. La peggiore performance è quella degli scooter, che registrano una perdita di 65,46 punti percentuali e 201 veicoli targati. Questo mese paga il ritardo della riattivazione della piattaforma per gli incentivi, avvenuta il 23 gennaio, vedremo se febbraio segnerà un rilancio.