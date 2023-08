Mercato moto Italia 2023: continua la crescita, +16,8% a luglio

Mentre il mercato automobilistico continua ad essere in difficoltà, nonostante qualche segnale di crescita, quello a due ruote è florido e continua a realizzare numeri importanti in Italia. Il mese di luglio ha fatto segnare un altro segno positivo: +16,8% sul 2022, con quasi il 17% di crescita nei primi sette mesi del 2023.

”Già raggiunti i volumi di dieci mesi del 2022”

C’è soddisfazione, ovviamente, nelle parole di Paolo Magri, il presidente di ANCMA: “Il mercato ha praticamente già raggiunto nel suo complesso i volumi di vendita registrati nel corso dei primi dieci mesi dell’anno scorso. È questo un segnale molto incoraggiante, che avvalora il ruolo centrale dei prodotti della nostra industria nella mobilità e nello svago e che alimenta le aspettative su EICMA, l’evento espositivo più importante del settore, che si svolgerà a novembre a Milano”.

I numeri di luglio 2023

Entrando più nel dettaglio, il mese di luglio ha visto l’immatricolazione di 38.478 veicoli, di cui la maggior parte sono scooter (20.999), seguiti dalle moto (15.074) e dai ciclomotori (2.395). Quest’ultimi rimangono in territorio negativo, con un calo del 10,23%.

Passando al mercato cumulato sui primi sette mesi del 2023, il volume di 240.428 veicoli immatricolati vale il 16,9% in più sul 2022. Anche in questo caso sono gli scooter a farla da padrone (123.470 unità), seguiti dalle moto (104.557) e, in ultima posizione, i ciclomotori (12.401).

Elettriche in difficoltà

L’elettrico non piace agli italiani. Vale per le auto ed anche per le moto: il mercato a zero emissioni, infatti, ha subito una flessione del 35,59%, con appena 1.397 veicoli messi in strada. Particolarmente critica la situazione degli scooter, che quasi dimezzano i volumi rispetto a luglio 2022 con 735 mezzi venduti, pari ad un calo del 44,70%. Resta negativo anche il saldo dei primi sette mesi, con una performance del -23,25% pari a 8.640 veicoli venduti.