Kawasaki KX250 MY25: l’evoluzione della specie [FOTO]

Kawasaki presenta la nuova KX250, con il model year 2025 che introduce diversi aggiornamenti su aspetti chiave che migliorano le prestazioni in pista della moto, preparandola così per il debutto ufficiale del team KRT nel campionato MX2 della prossima stagione.

Sulla nuova KX250 Kawasaki è intervenuta aggiornando radicalmente le specifiche e migliorando la sensazioni di potenza del motore alle basse velocità e il controllo dell’acceleratore in uscita dalle curve. Particolarmente apprezzata per la sua maneggevolezza, la KX250 è diventata ancora più agile grazie agli aggiornamenti a telaio e sospensioni, derivati dalla KX450 MY24.

Nuove tecnologie e funzionalità arricchite

A queste migliorie, la nuova Kawasaki KX250 aggiunge una nuova livrea e nuove funzionalità come le manopole ODI Lock-On. Tra le nuove tecnologie della moto ci si sono i power mode e il controllo di trazione, facilmente selezionabili da una nuova pulsantiera sul manubrio sinistro. Inoltre, la connettività con lo smartphone consente ai piloti di collegarsi con la propria motocicletta per regolare la mappatura del motore utilizzando l’app Rideology di Kawasaki, ottimizzata appositamente per la KX.

Nuova configurazione del motore

La Kawasaki KX250 2025 ha una nuova configurazione del motore che conferma l’attivazione della valvola con bilancieri a dito, l’aspirazione in stile downdraft e il doppio iniettore. Tra le novità ci sono un nuovo design del pistone, la rivisitazione del layout di aspirazione e scarico e un bilanciatore primario del monoalbero. Tali accorgimenti hanno permesso di ottenere una coppia fluida già ai bassi regimi, ridurre le vibrazioni e incrementare le prestazioni. Sul cambio marcia, la frizione idraulica assicura una sensazione più diretta e un’azione della leva più leggera, oltre ad un gioco minore.

Upgrade telaistico

Dal punto di vista telaistico, la nuova KX250 si ispira alla KX450 MY24 apportando però gli aggiornamenti necessari per adattarsi al nuovo layout dell’aspirazione e dello scarico. Le sovrastrutture, più ergonomiche, sono state progettate per facilitare il movimento e il controllo del pilota, e si aggiungono all’ottimizzazione delle sospensioni e della componentistica dei freni. La moto di Kawasaki dispone di forcella a steli rovesciati Showa ad alte prestazioni da 48 mm, sospensione posteriore New Uni Trak, manubrio regolabile in quattro posizioni (Ergo-fit) e pedane regolabili in due posizioni.