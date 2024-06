Nuova Kawasaki KX250X: col MY25 è sempre più a misura di endurista [FOTO]

Kawasaki rinnova la KX250X, con il model year 2025 che asseconda in maniera ancora più attenta e mirata le esigenze degli enduristi. La nuova KX250X compie un significativo passo avanti, frutto di evoluzioni al comparto elettronico e ciclistico, con un particolare focus sulla fruibilità delle prestazioni.

La Kawasaki KX250X MY25 dispone di elettronica mutuata dalla KX450X che permette al pilota di cambiare direttamente dal manubrio i power modes, con mappe dedicate anche ai terreni più pesanti, oltre alla nuova funzione KTRC (Kawasaki Traction Control) che consente di scegliere fra due livelli di controllo di trazione. In alternativa, è possibile accedere e regolare la mappatura del motore con l’app Rideology di Kawasaki, ottimizzate per le KX.

Evoluzione di ciclistica e guidabilità

La nuova KX250X ha nuove manopole ODI Lock-on e nuova trasmissione finale con o-ring nella catena. Ciclistica ed ergonomia sono state perfezionate, mentre il telaio ha ricevuto una serie di accorgimenti che migliorano l’agilità complessiva, alla quale contribuisce anche la nuova forcella a steli rovesciati Showa da 49 mm.

La moto ha manubrio regolabile in quattro posizioni e pedane in due per personalizzare la propria posizione di guida. I fianchetti laterali ridisegnati assicurano un miglior controllo in curva. Le sospensioni, con messa a punto specifica per l’enduro, sono abbinate alla diversa combinazione di cerchi e pneumatici specialistici (21 e 18 pollici omologati FMI).

Migliorie significative al motore

Il motore della Kawasaki KX250X è l’elemento che ha subito l’evoluzione più importante, grazie al disegno del pistone rivisto, così come il layout di aspirazione e scarico. Ulteriore novità è il controalbero che assicura un motore più potente lungo tutto l’arco di erogazione e una maggiore spinta ai regimi medio-bassi, riducendo le vibrazioni e migliorando il controllo del gas. Ridisegnato anche l’airbox per massimizzare il potenziale del doppio iniettore e adattarsi alla nuova aspirazione downdraft.

Anteprima il 21-23 giugno a Bettola

La nuova Kawasaki KX250X, che punta a continuare le grandi soddisfazioni assicurate dal modello nei campi gara enduro nazionali, europei e mondiali, sarà protagonista di un’esclusiva anteprima assoluta questo week-end (21-23 giugno) durante la tappa del mondiale Enduro a Bettola (Piacenza).