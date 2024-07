Kawasaki HySE, debutto in pista a Suzuka per la prima moto alimentata a idrogeno [FOTO e VIDEO]

Qualche giorno fa la Kawasaki HySE, prototipo della prima moto alimentata a idrogeno, ha fatto il suo debutto dinamico sul tracciato del circuito di Suzuka, in Giappone, mostrando al pubblico il funzionamento della sua innovativa motorizzazione.

Prototipo basato sulla Ninja H2

Progettata e costruita nell’ambito di una ricerca cominciata nel marzo 2023, la moto è dotata di un motore a idrogeno basato sul quattro cilindri in linea Supercherged da 998 cm3 della moto Ninja H2 di Kawasaki, con modifiche apportare per consentire l’iniezione diretta di idrogeno nei cilindri. Realizzato ad hoc anche il telaio della moto progettato per ospitare le bombole di idrogeno e il relativo sistema di rifornimento.

Questa particolare Kawasaki funziona sfruttando la combustione dell’idrogeno, producendo rombo e sensazioni abitualmente apprezzati dai motociclisti ad ogni apertura del gas, ma emettendo principalmente acqua. L’obiettivo di Kawasaki, attraverso l’attività di ricerca e sviluppo, è di realizzare, intorno al 2030, una motocicletta ICE a idrogeno a zero emissioni.

L’associazione HySE

La moto a idrogeno nasce dall’impegno di Kawasaki in HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), un’associazione di più players focalizzata sulla tecnologia dell’idrogeno, che sta conducendo attivamente ricerche di base sui motori a idrogeno, sui sistemi di rifornimento e sui sistemi di alimentazione del carburante, al fine di produrre veicoli per la mobilità di piccole dimensioni alimentati a idrogeno, comprese le motociclette.