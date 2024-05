Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini incontra il presidente FMI Copioli

Il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nell’incontro, svoltosi martedì 21 maggio a Roma nella sede del MIT, Copioli ha avuto modo di illustrare a Salvini quanto sia importante in termini di utenza il motociclismo italiano e quanto la circolazione delle due ruote a motore possa contribuire allo snellimento del traffico cittadino.

Diversi i temi di discussione: dalla riforma del Codice della Strada ai veicoli storici

Copioli e Salvini hanno discusso della riforma del Codice della Strada, attualmente al vaglio del Senato, che include il riconoscimento dei motociclisti quali utenti vulnerabili della strada, l’apposizione dei dispositivi salva motociclisti sui guard-rail, la possibilità per le moto al di sopra dei 120 cc (e 6 kW se elettriche) di percorrere le autostrade, tutti temi di grande interesse per i motociclisti, per i quali la FMI ha espresso l’auspicio che la riforma concluda quanto prima il suo iter e diventi legge.

Tema di confronto tra il presidente FMI e e il ministro è stato anche quello dei veicoli di interesse storico e collezionistico, con Copioli che ha portato all’attenzione di Salvini la questione degli obblighi assicurativi recentemente introdotti anche per i mezzi non circolanti e per quelli storici. Infine Copioli ha espresso al ministro il rammarico per il fatto che i recenti adeguamenti dell’Autodromo di Monza non prevedono quanto sarebbe necessario fare per renderlo idoneo ad ospitare anche le competizioni motociclistiche.