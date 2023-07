FMI e Arma dei Carabinieri annunciano il rinnovo del Protocollo di Intesa

La Federazione Motociclista Italiana (FMI) e l’Arma dei Carabinieri hanno ufficializzato il rinnovo del Protocollo di Intesa in essere dal 2017.

Sulla base di una costante ed estesa collaborazione su tutto il territorio nazionale che si è rivelata particolarmente proficua in questi anni, le due realtà, nelle persone del presidente FMI Giovanni Copioli e del Gen. C.A. Mario Cinque, Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, hanno formalizzato l’accordo per il prolungamento del Protocollo per altri tre anni.

Le aree di collaborazione

Il Protocollo di Intesa prevede la sua attuazione in diverse aree di intervento: dalle attività di Protezione Civile e primo soccorso alla promozione della tutela dell’ambiente, dalle iniziative rivolte ai giovani per sensibilizzarli alla sicurezza stradale all’attività di Anti Incendio Boschivo e ricerca di persone disperse. In particolare negli ultimi anni, poi, sono stati numerosi i Corsi di Guida per Carabinieri Motociclisti tenuti dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Le dichiarazioni

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è in vigore dal 2017 e ci ha consentito fin da subito di concretizzare ed estendere numerose attività in favore della società civile. Crediamo fortemente in questo progetto, che trova applicazione pratica in diversi ambiti ed è importante per tutto il territorio. Tra la FMI e l’Arma dei Carabinieri vi è una fiducia reciproca che ci consente di attuare progetti e crearne di nuovi. Questo Protocollo di Intesa è la dimostrazione di quanto la collaborazione tra istituzioni sia determinante a livello nazionale e locale per garantire risultati che interessino l’intera comunità. Continueremo ad impegnarci perché questo aspetto rimanga l’obiettivo principale del Protocollo di Intesa appena rinnovato. Concludo ringraziando il Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Mario Cinque, per quanto fatto fino ad oggi e per le iniziative a cui FMI e Arma dei Carabinieri continueranno a lavorare insieme”.

Gen.C.A. Mario Cinque, Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri: “Il rinnovo del protocollo di intesa stipulato con la Federazione Motociclista Italiana rappresenta la prosecuzione di un rapporto di reciproco sostegno incentrato sulla piena condivisione di progetti e iniziative, che hanno già prodotto risultati di reciproca soddisfazione in ambiti di particolare rilevanza quali la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente. Ringrazio il presidente FMI Dottor Giovanni Copioli per la proficua e preziosa collaborazione offerta all’Arma dei Carabinieri in questi anni”.