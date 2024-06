Honda Day 2024: giornata di passione sotto l’ala dorata [FOTO]

Sabato 8 giugno si è svolto nella prestigiosa cornice dell’autodromo di Vallelunga l’Honda Day 2024, un appuntamento ormai consolidato nella tradizione del colosso di Tokyo, dove tutti gli appassionati dell’ala dorata si sono potuti incontrare per viversi una giornata di motori a 360 gradi.

Strada, off road, didattica formativa, pista ed anche Honda Marine (in mostra nel paddock), hanno fatto sentire tutti i partecipanti in sella alle moto Honda, parte di una unica grande famiglia.

Su strada, una tappa speciale dell’Honda Live Tour 2024, ha gestito nel paddock dell’autodromo i test ride della gamma scooter e moto, Un opportunità scelta da più di 200 motociclisti, che hanno potuto testare i modelli della gamma Honda durante i demo ride organizzati da mattina a sera.

Fuori strada, per questa giornata speciale, l’Honda True Adventure Offroad Academy ha invece allestito un tracciato off road specifico, per consentire agli appassionati di testare la gamma Honda enduro stradale, ovvero la Africa Twin e la Transalp, su un percorso sterrato dedicato. Questa opportunità ha attirato tantissimi appassionati, piacevolmente oltre le previsioni, curiosi di testare le enduro di casa Honda nel loro terreno d’eccezione, nonostante siano moto assolutamente performanti in viaggio quanto su strada aperta o nelle giungle urbane delle nostre città.

Per le Honda d’epoca, è stato organizzato il Raduno Honda Italia Classic, con un tour guidato su strade aperte intorno al circuito, per poi culminare insieme a tutti gli appassionati, in una vera e propria parata in pista.

Grazie alla collaborazione con il centro di guida sicura ACI-SARA, l’Honda Day ha proposto anche diverse attività dimostrative e formative nelle aree prova dell’avanzatissima struttura di Vallelunga. Con la Young Rider School, per promuovere chi in questa passione sta entrando ora, è stato organizzato un corso pratico di introduzione alla guida in una area chiusa, protetta e predisposta, dove personale dedicato e formato appositamente ha aiutato gli oltre 30 partecipanti a muovere i primi passi in sella.

Chiaramente, come da tradizione l’Honda Day è anche e soprattutto pista, e qui i turni di guida in circuito per gli appassionati Honda, già tutti esauriti con oltre una settimana di anticipo rispetto all’evento, sono stati arricchiti da oltre 100 test in pista della gamma sportiva Honda, dove hanno spiccato le performantissime CBR nelle varie declinazioni 1000RR, la new entry 600RR e la 650, che ricordiamo è possibile scegliere come la sorella scarenata CB650 con il nuovissimo e performance sistema di frizione a gestione elettronica E-Clutch. Ci fa piacere raccontare un piccolissimo aneddoto, che fa da cornice a tanta passione per la casa alata. Come si può vedere dalla foto appena sotto, Marco, Stefano e Maurizio Brugnoli non sono proprio motociclisti di primo pelo.

È stato un piacere incontrarli (di nuovo) nel paddock, scambiando qualche opinione con loro e sentendoli raccontare della assoluta affidabilità delle Fireblade con cui da sempre si accompagnano, condividendo una passione di famiglia con il marchio Honda. Lo raccontiamo con piacere, perché anche chi scrive, proprio insieme a questi tre fratelli Hondisti dava sfogo alla passione per i cordoli in sella alla sua Fireblade 929, durante gli eventi Honda nei più famosi circuiti Italiani ad inizio millennio. P.S.: In bocca al lupo per tutto, ragazzi.

Ad arricchire questo scenario, la presenza della prestigiosa Hospitality del Team LCR Honda impegnato nel mondiale MotoGP con i piloti Johan Zarco e Takaaki Nakagami, che hanno partecipato alle attività in pista capitanati dal Team Owner Lucio Cecchinello.

Anche il team Improve di Firenze Motor (CIV SSP e SBK con Leonardo Carnevali e Luca Vitali) ha animato la giornata in pista approfittando della pista romana per fare alcuni test in ottica competizioni, mentre nel paddock, tra un turno e l’altro spiccavano in volo i piloti del team Riot Riders, costruendo back flip uno dopo l’altro proprio sopra la testa di tutti i partecipanti, chiaramente in sella a performanti moto Honda.

L’evento si è concluso con un aperitivo nel paddock a fine giornata per tutti i partecipanti, nell’esclusiva Hospitality LCR e con tanto di DJ set, per salutarsi con Honda e darsi appuntamento al prossimo anno.