Honda Transalp: tre scarichi Exan per accrescere personalità e carattere [FOTO]

Per la nuova Honda Transalp con motore da 755 cc, una delle moto Adventure più amate, Exan ha sviluppato tre scarichi capaci, ognuno, di regalare una personalità nuova e un nuovo carattere al bicilindrico jap: X-Black Ovale, Ov-Rally e X-Rally.

Scarico Exan X-Black Ovale

Lo scarico X-Black Ovale ha un carattere racing che contribuire a rendere più aggressivo e slanciato il posteriore della Honda Transalp XL 750. Disponibile in quattro diversi materiali (acciaio satinato, acciaio satinato nero, carbonio e titanio), X-Black Ovale è più leggero rispetto allo scarico originale e dispone di raccordo ai collettori di serie, silenziatore slip-on e omologazione Euro 5. I prezzi dello scarico X-Black sono i seguenti: acciaio satinato 352,75 €, acciaio satinato nero 369,75 €, carbonio 369,75 €, titanio 369,75 €.

Scarico Exan Ov-Rally

Il secondo scarico di Exan è Ov-Rally, con un aspetto vintage, la forma ovale ed un peso estremamente contenuto, capace di aumentare l’agilità della nuova Transalp in particolar modo nei cambi di direzione esaltando le prestazioni del motore soprattutto ai bassi e medi regimi. Anch’esso è disponibile in acciaio satinato, acciaio satinato nero, carbonio o titanio, ed è riconoscibile per il bocchettone d’uscita in acciaio inox con saldature a vista e il fondello di forma conica. Di serie ha raccordo ai collettori, silenziatore slip-on e omologazione Euro 5. Lo scarico Ov-Rally è proposto con il seguente listino: acciaio satinato 344,25 €, acciaio satinato nero 361,25 €, carbonio 361,25 € e titanio 361,25 €.

Scarico Exan X-Rally

A completare la proposta Exan c’è lo scarico X-Rally, caratterizzato da bocchettone d’uscita in acciaio inox con saldature a vista, linee retrò e forma romboidale. Anch’esso dotato di serie di raccordo per il montaggio ai collettori, silenziatore slip-on e omologazione Euro 5, come gli altri due scarichi Exan lo scarico X-Rally è disponibile in quattro materiali, con i relativi prezzi seguenti: inox satinato 388,77 €, inox satinato nero 401,73 €, carbonio 401,73 € e titanio 401,73 €.