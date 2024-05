Honda CRF250R e CRF450R 2025: più potenza e prestazioni [FOTO]

La famiglia motocross Honda CRF, nelle versioni 250R e 450R, si aggiorna, con l’arrivo del MY 2025. Tante novità a livello tecnico: dal telaio alla forcella, passando anche per alcuni aggiornamenti del motore, “per tempi sul giro più veloci, per appassionati e piloti, a qualsiasi livello di competizione”.

Le novità previste

Entrando più nel dettaglio, i nuovi modelli propongono un nuovo telaio in alluminio in doppia trave, ridisegnato al 70% della sua struttura, con un aumento della rigidità torsionale dell’8% e della rigidità laterale del 5%, migliorando la stabilità in curva. Nuova è anche la forcella Showa da 49 mm, studiata per permettere al pilota di avere un miglior controllo dal primo affondamento fino alla fine dell’escursione. L’unità presenta nuovi pistoncini e nuove sedi delle guarnizioni di tenuta per migliorare in modo significativo le prestazioni delle frenate alle alte temperature.

I motori delle CRF YM25 sono dotati di specifiche impostazioni sui tempi di anticipo e iniezione, di un nuovo albero motore e importanti revisioni nei flussi di alimentazione e di scarico. Questo permette di girare più velocemente e più in alto. Inoltre, nel rinnovato pacchetto elettronico la CRF250R YM25, eredita il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) direttamente dalla CRF450R con 3 modalità più “OFF”.

Le nuove Works Edition

La gamma è rafforzata, per la prima volta in Europa, dalle Works Edition, cioè le CRF250RWE e CRF450RWE, equipaggiate con ulteriori componenti e parti speciali, per migliorarne le prestazioni. In particolare, montano il silenziatore Yoshimura e filtro aria TwinAir per migliorare la gestione del mix aria/benzina in entrata e i gas di scarico in uscita. Inoltre, si distinguono per il coperchio della testata di colore rosso metallizzato, piastre di sterzo superiore e inferiore nere, catena DID DM2 dorata, manopole Renthal, copertina sella Throttle Jockey, cerchi DID-LTX neri, piedini forcella anodizzati nero, grafiche aggiornate e incisione laser su cerchi e tappi forcella.

Tra gli altri aggiornamenti, la CRF250RWE monta di serie un’esclusiva nuova frizione idraulica, con cilindro spingidischi rivisto, che riduce lo sforzo alla leva del 16% rispetto al sistema a cavo. Inoltre, riduce il gioco frizione all’aumentare della temperatura di esercizio. La CRF450RWE, invece, monta di serie un esclusivo nuovo cestello della frizione Hinson con nuovi parastrappi e piastra spingidisco per migliorare le prestazioni e la resistenza all’usura.