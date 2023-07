Held, nuovo completo Touring leggero per l’estate: giacca Tropic 3.0 e pantalone Zeffiro 3.0 [FOTO]

Per l’estate con temperature da record che stanno caratterizzando queste giornate, Held propone il nuovo completo Touring, all’insegna della leggerezza e della freschezza, composto dalla giacca Tropic 3.0 e dal pantalone Zeffiro 3.0.

Il nuovo completo di Held offre caratteristiche tecniche particolari, accompagnando il motociclista non solo nel corso delle giornate estive, ma anche di proteggerlo in caso di freddo, pioggia e vento grazie al sistema Clip-In che consente di abbinare, fissandoli attraverso questa tecnologia semplice ed efficaci, altri capi Held scelti fra diversi interni termici e antipioggia. Inoltre alla giacca Tropic 3.0 è possibile fissare anche i gilet Air-Bag di Held.

La giacca Held Tropic 3.0

I due nuovi capi, realizzati in materiali sintetici confortevoli e resistenti, sono dotati di inserti e tasche multifunzionali che ne esaltano versatilità e praticità. La giacca Tropic 3.0 è disponibile in sei varianti colore (nero, nero-giallo fluo, grigio-nero, grigio-blu, grigio, grigio-rosso) ed ha 2 tasche esterne, 2 tasche interne, inserti in Mesh nella parte frontale, schiena e braccia, maniche regolabili, colletto morbido, tecnologia Held Clip-in e cerniera di collegamento. Sul fronte della sicurezza la giacca Tropic 3.0 è dotata di protettori SOFT su spalle e gomiti, paraschiena opzionale, velcro per protezione torace opzionale e inserti riflettenti. Disponibile in diverse misure sia per uomo che per donna, la giacca Tropic 3.0 è disponibile nei concessionari Held al prezzo di 169,95 €.

Il pantalone Zeffiro 3.0

Il pantalone Zeffiro 3.0, disponibile nelle varianti di colore nero e grigio e con taglie dedicate anche al clientela femminile, hanno 4 tasche esterne, inserti in Mesh su cosce, tibia e polpacci, regolazione bacino e tecnologia Held Clip-in. A garantire sicurezza al motociclista ci pensa la presenza di parafianchi opzionali, protettori SOFT alle ginocchia Livello 1 ad altezza regolabile, inserti riflettenti e cerniera di collegamento. Il prezzo del pantalone Zeffiro 3.0 è fissato a 159,95 €.