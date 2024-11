L’abbigliamento moto di Held a EICMA 2024 con i nuovi completi Manzano e Tridale [FOTO]

Held, marchio di abbigliamento per motociclisti, sarà protagonista a EICMA 2024, in programma dal 7 al 10 novembre a Milano, dove presenterà una serie di novità che rinnovano l’offerta di capi e indumenti dedicati agli amanti delle due ruote.

Completo Manzano Top + Base

Alla kermesse milanese Held mostrerà il nuovo completo Manzano Top + Base, caratterizzato dall’elevata versatilità per affrontare al meglio qualsiasi condizione meteo. Il completo Manzano si compone di giaccia dalle linee corte e sportive, con gilet termico removibile e membrana Held-Tex-Liner fissa, impermeabile, antivento e traspirante, e pantalone.

Il completo Manzano di Held è realizzato in materiale Tactel ed offre il massimo del comfort e della sicurezza anche grazie ad una serie di caratteristiche, tra le quali la cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (ACS), gli inserti elasticizzati sotto le ascelle, il sistema “retrofit” SnapTech per cappuccio e colletto, il colletto morbido, la doppia regolazione delle maniche e la tecnologia Held Clip-In.

La giacca del completo Manzano, disponibile in tre colori (nero, grigio/blu e grigio/rosso), ha un prezzo di 299,95 €, mentre il pantalone viene proposto a 229,95 €.

Completo Tridale Top + Base

Per gli amanti delle avventure in moto Held propone il nuovo completo Tridale Top + Base che include giacca e pantaloni Adventure 4 stagioni con strati removibili per adattarsi a qualsiasi esigenza e offrire ai motociclisti il massimo in termini di versatilità, funzionalità e sicurezza.

Il completo Adventure Tridale di Held è realizzato in materiale Tactel e dispone di un interno termico removibile e della membrana Held-Tex impermeabile, antivento e traspirante, anch’essa removibile. Con una serie di caratteristiche tra cui tasche multiple, cerniere di ventilazione, maniche regolabili sulla giacca e inserti riflettenti, il completo Tridale promette di offrire il massimo del comfort e della sicurezza.

La giacca del completo Tridale, disponibile in tre colori (nero, grigio/nero e grigio/blu) e in ampia gamma di misure per uomo e per donna, ha un prezzo di 379,95 €, mentre il pantalone viene proposto a 279,95 €.