Held Adventure Lonborg Top e Base: il nuovo completo giacca e pantalone [FOTO e VIDEO]

Il marchio di abbigliamento per moto Held presenta il nuovo completo Adventure Lonborg Top e Base, composto da giacca e pantalone, realizzato in laminato Tactel. Ideale sia per la stagione autunnale, sia per quella primaverile, il completo offre comfort, protezione e versatilità, con la possibilità di integrare sulla giacca anche il cappuccio Snaptech (in membrana Held-Tex) impermeabile, antivento e traspirante (prezzo di 39,95 €).

Sia la giacca che i pantaloni possono trasformarsi, per le giornate più calde, togliendo gli interni termici removibili. Inoltre entrambi i capi di Held della tecnologia Clip-In che permette di integrate tanti prodotti della collezione Held così da risultare adatti anche per le giornate particolarmente fredde.

Giacca Lonborg Top

La giacca è in tessuto Tactel costituito da una miscela di fibre di cotone e poliammide o di poliammide ed elastane, garantendo elevati doti di traspirabilità, leggerezza, comfort e resistenza. La giacca è dotata di fodera traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena e gilet termico removibile. Tra le caratteristiche della Lonborg Top di Held ci sono: 2 tasche esterne, 1 tasca interna, tasca per documenti, tasca posteriore, sistema SnapTech per cappuccio e colletto, cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche, inserti elastici, bottoni alla cintura per bretella opzionale, regolazione maniche, colletto morbido e tecnologia Held Clip-In.

Sul fronte della sicurezza troviamo il sistema HPA per la regolazione dei sistemi protettivi Held, i protettori soft su spalle, gomiti, ginocchia e fianchi, paraschiena (opzionale), velcro per protezione opzionale su petto e schiena ed inserti riflettenti.

La giacca viene proposta in tre colori (nero, antracite e grigio) ed è disponibile per uomo, nelle taglie S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL e per donna, nelle taglie DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL. Il prezzo è di 399,95 €.

Pantalone Lonborg Base

Il pantalone Lonborg Base è fatto di laminato Tectel 750 D 3L e dispone di fodera in Mesh traspirante e imbottitura termica removibile. Sul nuovo pantalone di Held troviamo: 4 tasche esterne (2 impermeabili), interni elastici sulle ginocchia e dietro, stretch speciale su coscia e polpaccio, regolazione in vita, cerniera e velcro alla caviglia, bottoni alla cintura per bretella opzionale, tecnologia Held Clip-In, inserto posteriore in materiale antiscivolo.

Relativamente alla sicurezza, il pantalone è certificato EN 17092 ed offre tasca per paracoccige opzionale, protettori soft per ginocchia con altezza regolabile, protezioni per le anche, zone sensibili con rinforzo ripstop e inserti riflettenti.

Disponibile anch’esso in tre colori (nero, antracite e grigio), sia per uomo che per donna, in versione corto e lungo, il pantalone Held Lonborg Base è proposto ad un prezzo di 299,95 €.