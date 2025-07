Triumph TF 250-X 2026: tutte le novità tecniche del modello da motocross da 48 CV [FOTO]

Triumph Motorcycles svela la nuova TF 250-X, con il model year 2026 del primo modello da motocross della Casa britannica che introduce una serie di importanti aggiornamenti e novità tecniche con il chiaro intento di rafforzare la leadership nel competitivo segmento delle 250 cc.

Lanciata nel 2023, sviluppata in collaborazione con la leggenda del motocross Ricky Carmichael e con il campione del mondo enduro Ivan Cervantes, la Triumph TF 250-X in poco tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tra le moto della sua categoria, particolarmente apprezzata per il rapporto peso-potenza.

Nuova frizione Exedy ad alte prestazioni e altre migliorie tecniche

Su quella solida base, Triumph aggiorna la TF 250-X a partire dal motore monocilindrico da 48 CV che riceve una mappatura modificata della centralina per un’erogazione più fluida e reattiva. La moto adotta nuovi airbox e silenziatore che sono stati ridisegnati per migliorare il flusso d’aria e rispettare le normative FIM e AMA in materia di emissioni acustiche, mantenendo il sound distintivo di Triumph. Altra novità è la nuova frizione Exedy ad alte prestazioni che aumenta significativamente la coppia trasmessa e la resistenza in condizioni estreme, mentre la ciclistica della TF 250-X beneficia di una nuova taratura delle sospensioni che garantisce un incremento di controllo e stabilità in curva.

Dotata di telaio in alluminio ultraleggero, abbinato a sospensioni KYB di serie, per elevate doti di agilità e precisione, la Triumph TF 250-X 2026 monta un avanzato impianto frenante Brembo con dischi Galfer, ruote DirtStar in alluminio e pneumatici Pirelli Scorpion. L’elettronica della moto comprende Launch Control, Tranction Control, doppia mappatura, dashboard con diagnostica e possibilità di gestione avanzata tramite l’app MX Tune Pro.

Disponibilità e prezzo

L’estetica della TF 250-X si rinnova con il nuovo schema grafico Triumph Performance Yellow, mentre nella ricca proposta di optional la Casa britannica propone, tra gli altri, l’impianto di scarico Akrapovic, il sistema XTrig per holeshot, i moduli elettronici avanzati, i componenti in carbonio e diversi accessori specifici da gara. La nuova Triumph TF 250-X sarà disponibile nei concessionari italiani dall’estate 2025 al prezzo di 10.795 €.