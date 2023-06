GASGAS: al primo Spice It Up Festival in evidenza i nuovi esemplari da cross ed enduro per il 2024

In occasione del primo Spice It Up Festival annunciato da GASGAS, previsto in Italia sabato 29 luglio, gli appassionati che vi prenderanno parte avranno l’occasione di poter guidare le nuove moto da cross ed enduro siglate dal brand spagnolo per il 2024.

L’iniziativa

Un’occasione arricchita anche da musica e momenti conviviali. Un modo per riunire la community di appassionati di dirt bike in Italia, sul circuito del Crossodromo La Trogna, dove giungerà un camion carico di nuovi esemplari MC ed EC, che i partecipanti interessati potranno guidare, come accennato. Per poter prendere parte all’evento bisogna collegarsi a una pagina dedicata sul portale GASGAS e registrarsi online per confermare il proprio posto.

Il luogo dell’evento è stato selezionato per la sua completezza, data la posizione ottimale, la presenza di una pista nota agli appassionati di cross che consente di provare al meglio i nuovi esemplari e anche perché, nella stessa zona, sono presenti punti ideali dove poter guidare i modelli enduro.

Le moto da cross ed enduro di nuova generazione sono studiate per esprimere elevate prestazioni, una varietà di 14 esemplari per una variegata platea di motociclisti.

Al termine della giornata passata in sella alle moto si segnala anche un afterparty, un momento d’incontro e condivisione tra i vari appassionati.