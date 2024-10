EICMA 2024: presentata la nuova edizione, numeri record [FOTO]

Tra meno di un mese si apriranno le porte di EICMA 2024. E sarà un’edizione da record per la più importante fiera del ciclo e del motociclo a livello internazionale. Oggi è stata presentato l’appuntamento milanese, in programma dal 5 al 10 novembre presso i padiglioni di Fiera Milano-Rho.

“A questa edizione il 26% degli espositori arriva per la prima volta in EICMA – sono le parole di Paolo Magri, ad della manifestazione – il 70% sono imprese internazionali da ogni continente; occuperemo due padiglioni in più rispetto all’anno scorso, quattro rispetto al 2022. E poi segniamo importanti ritorni, che vanno a completare l’intero panorama dei costruttori”.

Numeri da record

Come dicevamo, sarà un’edizione con tanti primati. Ci saranno ben dieci padiglioni occupati, 770 espositori, più di 2.100 marchi provenienti da 45 Paesi, oltre 330mila metri quadrati occupati nell’intero quartiere espositivo (record storico). E poi ancora novità, anteprime mondiali, spettacoli e gare, il ritorno di tutte le case costruttrici più importanti ed anche gli incontri con le leggende.

Oltre a questi eventi. dopo il successo dell’anno scorso, torna un’area dedicata al gaming e al mondo dei videogiochi motorsport, dove sarà possibile vivere in sella ad una moto vera esperienze di gioco entusiasmanti ed immersive grazie alla presenza di simulatori di ultima generazione.

Gli spettacoli esterni

Non poteva mancare anche l’area esterna MotoLive. Dove il pubblico potrà assistere gratuitamente a numerose competizioni, ma anche assistere a show, musica e spettacoli di intrattenimento. In particolare, si terranno le attese run di Freestyle Motocross, Trial Acrobatico e l’opportunità di vedere da vicino i piloti delle più prestigiose discipline off-road e tanto altro ancora.

Apertura il 5 novembre

L’appuntamento dal 5 al 10 novembre. Il martedì 5 l’esclusivo press day, mercoledì 6 il giorno riservato alla stampa ed ai professionisti del settore, mentre da giovedì 7 a domenica 10 l’apertura al grande pubblico. I biglietti sono già in vendita, con la novità anche del tagliando pomeridiano.