Piaggio Beverly: l’edizione speciale 25th Anniversary su strada

Dopo il debutto lo scorso novembre ad EICMA 2025, il Piaggio Beverly 25th Anniversary arriva su strada. Il marchio italiano, infatti, ha annunciato l’arrivo nelle concessionarie di questa edizione speciale, che celebra i 25 anni di un modello di scooter di grandissimo successo, con oltre mezzo milione di esemplari venduti nel mondo. La versione celebrativa, con elementi estetici distintivi, è disponibile con entrambe le motorizzazioni della gamma (310 e 400), con un listino prezzi a partire da 6.050 euro.

25 anni di storia

Il 2026 è un anno di festa, dunque, per questo iconico modello. Lo scooter è stato per la prima volta presentato nel 2001 ed è subito entrato nel cuore degli appassionati per un veicolo dal design accattivante e dalle prestazioni brillanti. Telaio e dotazione ciclistica da vera moto, assicuravano tenuta e controllo nella guida di livello superiore, rispetto ad altri modelli simili. Un modello per la mobilità urbana, che non disdegna però anche le gite fuori dal contesto cittadino.

Il risultato è stato un successo commerciale a livello globale, visto che sono stati venduti oltre mezzo milione di esemplari in tutto il mondo, in più di 50 Paesi. Con numeri destinati a salire nel corso dei prossimi anni, visto che il Beverly sta continuando a piacere al pubblico, con i continui aggiornamenti che sono stati effettuati nel corso degli anni successivi.

Le caratteristiche

Il Piaggio Beverly 25th Anniversary è caratterizzato da un allestimento speciale, che reinterpreta gli elementi più distintivi del modello originario, ovviamente reinterpretati in chiave moderna. Proprio all’anniversario “d’argento” si ispira la colorazione dedicata Grigio 25th Anniversary, una inedita tonalità di grigio scuro con finitura opaca metallizzata. La livrea è completata da una grafica grigio chiaro che percorre tutto il veicolo, dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore. È di serie il cupolino fumé, che fu elemento distintivo del primo iconico Beverly.

La sportività di Beverly 25th Anniversary risulta accentuata dalle finiture a contrasto in nero lucido, tra cui il maniglione passeggero e la cornice del proiettore. Dettagli in color oro spiccano sulle grafiche, sulla cornice della griglia al centro dello scudo e sulla targhetta “Beverly”. Anche i cerchi sono verniciati in nero lucido, con dettagli in oro e grigio sul canale, mentre la sella dedicata in doppio rivestimento presenta una trama forata ed è arricchita da raffinate doppie cuciture che riprendono i dettagli veicolo nei colori nero e oro. Sul retro scudo la targhetta “25th Anniversary”, impreziosita dal tricolore, identifica l’edizione speciale celebrativa.

I motori

L’edizione celebrativa per il 25° anniversario è disponibile in entrambe le motorizzazioni della gamma attuale di questo scooter. La versione 310 è spinta dal monocilindrico da 310 cc, che sviluppa 27,7 CV di potenza e una coppia generosa che dona una ripresa potente ma progressiva nelle situazioni di rallentamento e ripartenza, tipiche della guida urbana. La versione da 400 cc, invece, eroga di una potenza massima di 35,9 CV e una coppia massima di 37,7 Nm, dati che, uniti alla dotazione ciclistica, fanno di Beverly un mezzo più sportivo e prestazionale.

I prezzi

Il Piaggio Beverly 25th Anniversary è disponibile nelle concessionarie e propone un listino prezzi di 6.050 euro per la versione 310 e di 7.050 euro per il 400, entrambi con IVA già inclusa.

Lo scooter del marchio italiano prosegue ad essere disponibile anche nelle sue versioni classiche ed in quella più grintosa S, con motori 310 e 400 ed un listino prezzi a partire da 5.850 euro.

Una storia nata nel 1884

La storia di Piaggio è iniziata a Sestri Ponente, Genova, nel 1884. Proprio in quell’anno, un giovanissimo Rinaldo Piaggio rilevò l’attività del padre e la convertì in un’azienda di arredamento navale. Per quasi un secolo, tuttavia, si occupò di navi ed aerei e solamente nel 1944 diventò una casa produttrice di veicoli a due ruote. In principio, Renzo Spolti disegnò uno scooter a scocca portante siglato MP (Moto Piaggio, nelle varianti MP1/MP5), soprannominato “Paperino”.

Poco convinto del risultato, Enrico chiese a Corradino d’Ascanio di rivedere il progetto. Fu così che nel 1945 nacque il prototipo di MP6, uno scooter con molte innovazioni di derivazione aeronautica. Infine, nel 1946, iniziò la produzione del due ruote che avrebbe fatto la storia: la Vespa 98. Da quel momento, Piaggio diventò un punto di riferimento del mondo delle moto e degli scooter, con continui aggiornamenti e cambiamenti, fino agli ultimi modelli elettrici o elettrificati.

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