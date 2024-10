EICMA 2024: un mese all’apertura, tra ritorni e numeri record

L’autunno è iniziato e si avvicina sempre più l’appuntamento con EICMA 2024. L’edizione numero 81 del più importante appuntamento italiano per le due ruote dista un mese, con l’apertura al pubblico di giovedì 7 novembre, preceduta dalle due classiche giornate per stampa ed operatori del settore. Con un aumento dei metri quadri dell’esposizione ed alcuni ritorni importanti.

Tornano BMW ed Harley

A questo proposito, l’edizione 2024 vedrà il ritorno tra i padiglioni di Rho Fiera Milano di Harley-Davidson e BMW, tra i marchi principali delle due ruote. Quest’ultimi andranno ad affiancarsi ai brand storici ed a quelli più recenti, rendendo così ancora più completa la line-up per la fiera. Di conseguenza, la partecipazione delle case costruttrici ad EICMA è pressoché completa.

Aumentano i marchi ed anche lo spazio per l’esposizione, con un numero di metri quadri a disposizione da record, anche in confronto agli anni precedenti alla pandemia. Non mancherà il palinsesto di spettacoli e di contenuti adrenalinici, espositivi e racing offerti dall’area esterna MotoLive, per dare agli spettatori altri eventi oltre al normale tour tra i vari padiglioni.

Biglietti in vendita

Sul sito ufficiale, è possibile acquistare i biglietti d’ingresso: 20 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) il prezzo dell’intero, mentre il biglietto ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, è in vendita a 10 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione). La grande novità è la nascita del biglietto pomeridiano, valido dalle 13.30 fino alla chiusura della manifestazione.