Il piacere di guida Ã¨ una delle prioritÃ che gli ingegneri Suzuki perseguono quando lavorano allo sviluppo di ogni moto che esce dalle linee produttive della Casa di Hamamatsu. La nuova Suzuki DR-Z4SM Ã¨ il modello che meglio interpreta questo principio nella sua forma piÃ¹ pura, incarnando lo spirito e l’essenza del Supermotard moderno attraverso leggerezza, agilitÃ , intuitivitÃ e capacitÃ di trasformare qualsiasi percorsi un’esperienza coinvolgente.

Ciclistica pensata per divertire

Tra le specifiche della Suzuki DR-Z4SM il dato che balza aglio Ã¨ quello relativo al peso, con soli 154 kg in ordine di marcia che, abbinati a una sella con un’altezza da terra di 890 mm, rendono ogni interazione con la moto immediata e naturale, esaltando il feeling di guida con cambi di direzione estremamente rapidi, correzioni spontanee ed una posizione di guida alta e confortevole che, anche grazie al manubrio largo, trasmette una sensazione di controllo totale a qualsiasi velocitÃ .

La Suzuki DR-Z4SM Ã¨ dotato di sospensioni Kayab, con forcella a steli rovesciati con 260 mm di escursione e sospensione posteriore da 277 mm, entrambe regolabili, che garantiscono un setup adattabile sia alla guida urbana quotidiana sia alle sessioni piÃ¹ sportive in pista.

In cittÃ come su strada aperta

Nel traffico cittadino la Suzuki DR-Z4SM ha modo di esprime tutta la sua praticitÃ , quella di una moto snella e manovrabile, che si destreggia con naturalezza anche a bassa velocitÃ . Mentre quando la strada si libera e c’Ã¨ possibilitÃ di aprire il gas, emerge tutto il carattere piÃ¹ dinamico e autentico del Supermotard della Casa giapponese. A muovere la DR-Z4SM Ã¨ il motore monocilindrico da 398 cc che sviluppa una potenza di 38 CV in grado di offrire spunto, brillantezza e grande feeling con il pilota.

Prezzo e garanzia

La Suzuki DR-Z4SM Ã¨ disponibile al prezzo di 7.990 â‚¬, con paramani e piastra paramotore in alluminio di serie. In alternativa la Casa giapponese propone anche la formula di finanziamento con WAY2RIDE che permette di mettersi in sella alla moto a partire da 89 â‚¬ al mese con la possibilitÃ di scegliere la durata del finanziamento tra 24 o 36 mesi. Come tutti i modelli della gamma, anche al DR-Z4SM beneficia della Garanzia Suzuki 4U che permette di estendere gratuitamente la copertura base di 36 mesi fino a 4 anni, senza limiti di chilometraggio, effettuando la manutenzione ordinaria presso la rete ufficiale Suzuki.