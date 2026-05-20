Giro d’Italia 2026, NOS Helmets in prima linea al seguito della corsa rosa

Il Giro d’Italia 2026, la principale corsa ciclistica del nostro Paese, fa da vetrina d’eccezione per la tecnologia e la sicurezza dei caschi di NOS Helmets, che sono stati scelti dal Gruppo RCS Sport & Events, organizzatore della corsa rosa, per equipaggiare i suoi 70 moto operatori ufficiali impegnati a raccontare da vicino le emozioni della manifestazione sportiva.

Il casco NS-15F per i 70 moto operatori del Giro

I moto operatori al seguito del Giro d’Italia 2026, del Giro-E, del Giro d’Italia Women e del Giro Next Gen indossano il casco modulare NOS NS-15F, un modello che rappresenta il top di gamma delle linea Grand Touring del brand italiano. Si tratta di un casco progettato per garantire comfort, sicurezza e affidabilitÃ anche nelle condizioni di utilizzo piÃ¹ impegnative, come quelle che devono affrontare gli operatori moto al seguito della corsa rosa che percorrono ogni giorno centinaia di chilometri affrontando cambi climatici significativi e repentini, passando dalle alte temperature delle tappe di pianure al freddo e all’umiditÃ delle salite alpine.

Per rispondere a questo tipo di esigenze, il casco NOS NS-15F mette a disposizione le sua avanzate caratteristiche a partire dall’evoluto sistema di ventilazione capace di assicurare un flusso d’aria costante ed efficiente. La presenza della lente Pinlock 70 integrata aiuta inoltre a prevenire l’appannamento della visiera, migliorando la visibilitÃ e il comfort durante la guida.

A proposito di comfort, il casco NS-15F di NOS Helmets Ã¨ pensato per le lunghe percorrenze, grazie alla combinazione tra calotta esterna in fibra composita e calotta interna in EPS a densitÃ differenziate, soluzione che permette di ottimizzare l’assorbimento dell’energia in caso di impatto mantenendo peso e dimensioni contenuti. Inoltre, grazie all’affinamento aerodinamico condotto anche con studi alla galleria del vento, questo casco riduce lo stress fisico durante l’utilizzo prolungato.

Sicurezza e comfort pilastri della strategia di NOS Helmets

“Essere scelti da RCS Sports & Events per un evento internazionale come il Giro d’Italia rappresenta per noi motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Francesco Bombarda, responsabile marketing di NOS Helmets. “Fin dalla nascita di NOS Helmets abbiamo posto sicurezza e comfort al centro della nostra filosofia progettuale, sviluppando prodotti in grado di accompagnare gli appassionati e motociclisti professionisti in qualsiasi condizione. Essere scelti da un Gruppo di questa importanza Ã¨ la conferma della bontÃ del nostro lavoro”.