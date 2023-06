Ducati, World President Tour & Meeting 2023: in Sardegna l’evento dedicato ai presidenti dei Ducati Official Club

Il World President Tour & Meeting è un evento annuale rivolto ai presidenti dei Ducati Official Club. Presenti nell’edizione del 2023 73 partecipanti da 24 nazioni, impegnati lungo un percorso itinerante tra alcune suggestive località sarde.

La notizia

La community dei Ducati Official Club a livello globale è costituita da 341 sedi in 66 paesi.

Oltre 38.000 membri fanno parte della grande famiglia Ducati ed entrare a far parte di un Ducati Official Club consente di incontrare nuovi appassionati che diventano amici e condividono uno stesso interesse, con i quali gustare anche esperienze interessati come, per esempio, scoprire nuovi luoghi e partecipare a eventi esclusivi. Per gli interessati, su una pagina dedicata del portale Ducati sono presenti le informazioni sui Ducati Official Club, le modalità di iscrizione e i relativi vantaggi.

Gli appassionati di viaggi che desiderano vivere un’esperienza di viaggio simile, si ricordano anche le DRE Travel Adventures, una serie di iniziative studiate per i motociclisti desiderosi di scoprire e avventurarsi in sella a una moto Ducati. Indicazioni e informazioni sono consultabili sul portale Ducati.

Tornando all’esperienza del World President Tour & Meeting 2023, questo incontro risulta un’occasione di confronto con coloro che rappresentano punti di riferimento per la community. Un viaggio lungo una settimana nel nord della Sardegna per i 73 partecipanti. Un itinerario che ha permesso di raggiungere Olbia, La Maddalena e Stintino, alcune affascianti località dell’isola e percorsi panoramici tipo la Strada Provinciale 49 che congiunge Alghero e Bosa.

Per l’occasione sono state messe a disposizione una selezione di moto, spaziando tra Monster, Hypermotard 950 RVE, Scrambler® Icon, Streetfighter V4, SuperSport 950 S, quindi anche Multistrada V4 Rally e DesertX. I partecipanti hanno potuto provare tutti gli esemplari lungo il percorso.