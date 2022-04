Ducati, Scrambler Experience: nuove date nel 2022 per appassionati di avventure [FOTO]

Nel calendario delle Scrambler® Experience per il 2022, tra giugno e luglio, figurano tre appuntamenti studiati per consentire agli interessati di immergersi nel mondo Scrambler® Ducati tra guida su strada e su sterrato.

Una nuova stagione di appuntamenti

Per le varie notizie su costi, modalità d’iscrizione e sul calendario aggiornato, è possibile consultare una sezione dedicata online.

Il primo appuntamento è segnato per il giorno 11 giugno con la Scrambler® Experience Romagna. Previsti due tour di un giorno sull’Appennino Tosco-Romagnolo, un primo di tipo stradale sulle strade dell’entroterra romagnolo per conoscere l’intera panoramica Scrambler® del 2022 in scenari suggestivi. In alternativa si segnala un tour su strade bianche in sella a Scrambler® Desert Sled o su Ducati DesertX, altra interessante novità per il 2022. Gli iscritti possono prendere parte anche all’attività con un proprio esemplare Scrambler Ducati. In programma un pranzo a metà percorso e un BBQ serale in spiaggia presso il mare di Cesenatico, per poter assaporare pietanze della cucina del posto.

Nei fine settimana del 2-3 luglio e del 9-10 luglio, invece, sono programmati gli appuntamenti con la Scrambler® Experience Toscana. L’itinerario è di oltre 350 km su un rinnovato tragitto, potendo optare tra esemplari di Scrambler® Desert Sled o DesertX nell’arco di due giorni. Un’esperienza a 360° su tratti on e off-road tra le Crete Senesi, la Val d’Orcia e il Chianti. I partecipanti anche in questo caso possono conoscere e gustare i piatti del posto, vivendo un’esperienza esplorativa tra scenari interessanti.

Le iscrizioni alle Scrambler® Experience 2022 risultano già aperte consultando una pagina del sito Scrambler® Ducati. La gamma Scrambler® 2022 prevede tra le novità gli esemplari Scrambler® 1100 Tribute Pro e Scrambler® Urban Motard, sommati a Scrambler® Desert Sled e Scrambler® Icon, oltre ai modelli della panoramica Scrambler® 1100 Dark PRO e Sport PRO.

Come accennato, gli interessati possono optare anche per la nuova versatile Ducati DesertX, un modello studiato per affrontare i percorsi più impegnativi e caratterizzata da sospensioni a lunga escursione, una generosa luce a terra, una ruota anteriore da 21 pollici e una posteriore da 18 pollici.

Foto: Ducati