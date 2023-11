Ducati Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916: l’anteprima ad EICMA 2023 [FOTO]

Ducati celebra i 30 anni della 916 ad EICMA 2023, aperta fino a domenica 12 a Rho Fiera Milano, con un’edizione speciale e limitata: la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916. Solo 500 esemplari realizzati e numerosi tratti che ripercorrono una moto iconica per il marchio italiano, verrà consegnata con copritelo dedicato. Questa moto è presente nello stand della casa di Borgo Panigale, dove è presente tutta la gamma 2024.

Le caratteristiche

I geni della 916 si ritrovano soprattutto sull’anteriore, nella vista dall’alto e in elementi come il proiettore, il “nasino”, le prese d’aria, la V del cupolino, il serbatoio scultoreo, a diamante, la coda corta e agile, il monobraccio. Inoltre, la livrea è stata realizzata appositamente dal Centro Stile Ducati per rendere omaggio alla moto vincitrice del mondiale Superbike nel 1999.

La vasca inferiore, anch’essa nera, è un forte richiamo al mondo racing. Sulla cover del serbatoio è infine presente l’alloro, in colore oro come sulla 916. Il logo sulla carena, che sulla prima 916 era in argento con outline oro, qui viene rivisitato ed attualizzato, quasi con un effetto 3D. C’è ampio utilizzo di fibra di carbonio, come sul parafango anteriore e nei cerchi a cinque razzi sdoppiate, per rendere la moto più leggera e quindi più agile e performante.

Le pedane regolabili in alluminio lavorato dal pieno consentono di adattare la posizione di guida a qualunque corporatura, e consentono l’utilizzo del Ducati Quick Shift Up & Down di serie, configurabile sia come cambio tradizionale che con schema racing.

Il kit per utilizzo pista

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 viene consegnata corredata di un kit per l’utilizzo pista, che comprende tappi in alluminio lavorati dal pieno per la rimozione degli specchi retrovisori, kit per la rimozione del portatarga, cover frizione aperta in carbonio e sistema di acquisizione dati Ducati Data Analyser+.