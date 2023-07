Ducati Multistrada V4 S: la moto si alza più facilmente con Easy Lift

La Ducati Multistrada V4 S aggiunge la funzione Easy Lift, che rende più agevole l’alzata della moto dal cavalletto laterale. Sarà presente di serie sulle moto di nuova immatricolazione, ma sarà possibile anche richiedere gratuitamente l’aggiornamento per chi possiede già la due ruote del marchio di Borgo Panigale.

Come funziona

Nata con la Multistrada V4 Rally, la funzione Easy Lift agisce sull’idraulica delle sospensioni aprendo completamente le valvole delle unità semiattive per circa tre minuti quando si accende il quadro della moto. In questo modo le sospensioni vengono ammorbidite, rendendo più semplice alzare la moto dal cavalletto.

Questa funzione aumenta l’accessibilità della Multistrada V4 S per piloti di diverse corporature, andando ad aggiungersi alla possibilità di modificare la posizione della sella su due altezze diverse. A questa, si accompagnano le selle di altezze differenti e il set abbassamento moto offerti come accessori da parte del marchio italiano.

La famiglia Multistrada

La V4 S è uno dei modelli della famiglia Multistrada della casa di Borgo Panigale e va ad aggiungersi alla V4 Pikes Peak ed alla V4 Rally. Su tutti questi modelli è proposto il programma Roadside Assistance.

Oltre a quanto previsto dalla garanzia standard, offre l’assistenza stradale, il trasporto per pilota e passeggero, un veicolo sostitutivo e il pernottamento in hotel a quattro stelle, in caso di problemi che dovessero verificarsi nel periodo di copertura.