Ducati Multistrada V4 S Grand Tour: l’ammiraglia full optional [FOTO]

La Ducati Multistrada si arricchisce di un nuovo modello: la V4 S Grand Tour. Viene così celebrato il ventesimo anniversario dell’ammiraglia del marchio di Borgo Panigale, con un modello full optional e con motore da 1.158 cm3 e 170 cavalli. Sarà disponibile nelle concessionarie, a partire da fine settembre.

Le caratteristiche

Questo nuovo modello è un mix tra eleganza e dinamica, con la linea delle sovrastrutture che trova riscontro nella colorazione nera per telaio, forcellone, piastre di sterzo, valige laterali e manubrio, mentre le selle di pilota e passeggero sono impreziosite da una grafica dedicata. Vengono recepiti diversi aggiornamenti adottati sulla V4 Rally, come il manubrio montato sulla testata di sterzo, senza silent block, oppure i portacalore sul forcellone e sul lato sinistro del telaio posteriore.

Le valigie laterali sono di serie e sono integrate con la livrea della moto, con una capienza complessiva di 60 litri. È anche possibile rendere più sportiva e impreziosire l’estetica, con le diverse parti della vestizione in fibra di carbonio, le leve e le pedane in alluminio ricavate dal pieno, gli indicatori a LED dinamici e i serbatoi liquido freno e frizione ricavati dal pieno. Non manca la tecnologia, con il TFT da 6,5” con navigatore a colori e Phone Mirroring.

Il motore

La Multistrada V4 S Grand Tour è spinta dal motore V4 Granturismo da 1.158 cm3, che eroga 170 CV (125 kW) a 10.500 giri e 125 Nm (12,7 kgm) a 8.750 giri, con una curva di coppia particolarmente lineare per garantire una risposta fluida e progressiva a tutti i regimi. La moto è dotata di serie di sistema radar con Adaptive Cruise Control (ACC) e Blind Spot Detection (BSD), per migliorare la sicurezza e il comfort di guida.

Inoltre, c’è il sistema di controllo delle sospensioni semi attive Ducati SkyHook Suspension, mentre l’Autoleveling riconosce l’assetto della moto e lo regola autonomamente per riportare la sella all’altezza ideale da terra nelle diverse configurazioni di marcia, aggiungendosi alle opzioni (manuali) già disponibili per l’utente.

Uscita

Come dicevamo, la nuova Multistrada V4 S Grand Tour sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire da fine settembre.