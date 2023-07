Ducati Monster: arriva la versione celebrativa 30° Anniversario [FOTO]

La Ducati Monster è uno dei modelli più iconici del marchio di Borgo Panigale e non solo. Venne lanciata nel 1993 e, da allora, oltre 350.000 esemplari sono stati venduti. Quest’anno questa moto compie 30 anni e la casa italiana ha voluto festeggiarla con la realizzazione dell’edizione speciale e limitata 30° Anniversario.

Le caratteristiche

Questa versione ha alcune caratteristiche distintive, come la livrea tricolore per celebrare il ‘Made in Italy’ di Ducati oppure il colore oro dei cerchi e della forcella Ohlins NIX30. Altri elementi distintivi di questo modello sono poi la sella impreziosita dal logo ricamato dei 30 anni e l’animazione dedicata del dashboard, che si avvia all’accensione del quadro. Ogni moto è, infine, resa unica da una placca sulla piastra di sterzo, con riportato nome del modello e numero dell’esemplare, certificato di autenticità e telo copri moto dedicato.

La Ducati Monster 30° Anniversario è anche equipaggiata con elementi per esaltarne le doti dinamiche, oltre ad un peso inferiore di 4 chilogrammi, rispetto al modello standard. In particolare, troviamo una forcella più leggera di 0,6 kg, dischi dei freni più leggeri di 0,5 kg ed inediti cerchi forgiati, che riducono le masse non sospese di 1,86 kg. La dotazione di serie comprende ABS Cornering, Ducati Traction Control e Ducati Wheelie Control, oltre al Launch Control.

Il motore

La 30° Anniversario è spinta dal motore Testastretta 11°, un bicilindrico 4 valvole raffreddato a liquido con distribuzione desmodromica da 111 cavalli. Ha una curva di erogazione piena a tutti i regimi, in particolare a quelli medio bassi, i più utilizzati su strada. I tre Riding Mode – Sport, Road e Wet – consentono di plasmare il carattere del Monster secondo i gusti e le necessità del pilota.

Uscita

La Ducati Monster 30° Anniversario, realizzata in soli 500 esemplari, arriverà nelle concessionarie a partire da dicembre 2023.