Ducati e Gruppo Hera: una collaborazione che tiene presente la tutela dell’ambiente

La Mission Ambientale legata a Ducati poggia su iniziative di protezione, recupero e valorizzazione dell’ambiente, in modo da rendere sempre più comprabili la produzione e la sostenibilità. Con questo obiettivo Ducati collabora con diversi partner tra i quali figura il Gruppo Hera. Queste due realtà operano nell’uso di processi e tecnologie che riducono l’impatto sull’ambiente delle attività del costruttore di Borgo Panigale, focalizzando l’attenzione sull’ottimizzazione dell’efficienza energetica e sulla gestione dei rifiuti.

La collaborazione con Hera rientra nell’impegno di Ducati a favore della sostenibilità per un business rispettoso dell’ambiente, In modo da attuare cambiamenti che tutelino la salute del territorio e il benessere delle persone.

Una testimonianza di questo atteggiamento di tutela e protezione ambientale e di come questo approccio risulti integrata nell’operatività quotidiana del costruttore, a dicembre 2022 nello stabilimento di Borgo Panigale è stato inaugurato il nuovo edificio Finitura e Delibera Estetica, classificato NZEB – Nearly Zero Energy Building – dal fabbisogno energetico quasi nullo perché studiato in base a precisi criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

Un edificio alimentato da un impianto fotovoltaico da 170 kWp per produrre più di 200 MWh di energia pulita l’anno e con una vasca interrata di accumulo delle acque piovane di circa 150 m³ per il recupero del 90% dell’acqua piovana, riutilizzata nei processi interni. Una notevole riduzione dei consumi energetici è legata anche all’utilizzo di impianti di climatizzazione ad alto rendimento e da una illuminazione naturale data la presenza di grandi superfici vetrate e in policarbonato.

In evidenza anche un altro fattore definito con Hera: lo sviluppo della centrale di trigenerazione presente nella sede di Ducati a Borgo Panigale, gestita da Hera Servizi Energia (HSE). Un impianto che può fornire energia elettrica, termica e frigorifera abbattendo le emissioni di CO2 immesse in atmosfera. Dall’inizio dell’attività dell’impianto di trigenerazione, nel 2016, è stata scongiurata l’emissione di 9.369 tonnellate di CO2 nell’atmosfera, di cui 1.508 tonnellate nel 2022. Si parla di un quantitativo corrispondente a quello assorbito da un bosco di circa 250 ettari nell’arco di un anno.

Lungo il 2022 l’impianto ha prodotto 13.159 MWh di energia elettrica, altro aspetto che ha consentito di raggiungere l’83% del fabbisogno dell’intero stabilimento. La parte restante dell’energia elettrica è invece acquistata da Ducati all’esterno, solo da fonti energetiche rinnovabili, come precisato ancora.

Inoltre, tramite la partnership con Herambiente Servizi Industriali (Hasi), la più grande realtà italiana dedicata alla gestione dei rifiuti industriali, la realtà di Borgo Panigale ha implementato un piano di trattamento altamente efficiente che nel 2022 ha portato all’avvio di un recupero del 98% dei rifiuti prodotti dalle attività.

Il processo prevede ogni aspetto della gestione dei rifiuti, iniziando dalla separazione, passando per l’ottimizzazione logistica, sino alla massimizzazione del riciclo.

Fra i rifiuti, accanto agli imballaggi in cartone, plastici o misti, ci sono anche materiali particolari come per esempio i filtri impiegati per l’abbattimento dei fumi. Anche questi, opportunamente trattati, possono essere recuperati.