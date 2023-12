Ducati Diavel for Bentley: la nuova moto ispirata alla Batur [FOTO]

Una moto realizzata in collaborazione tra due eccellenze del mondo dei motori: la Ducati Diavel for Bentley. I brand iconici hanno prodotto questo modello in edizione limitata a 500 esemplari, svelata a Miami. Un mix tra prestazioni, artigianalità, innovazione ed esclusività, realizzata sulla base tecnica della Ducati Diavel V4 e con l’integrazione di alcuni elementi della Bentley Batur.

Le caratteristiche

La Ducati Diavel for Bentley è realizzata con la livrea Scarab Green, utilizzato per la carrozzeria della vettura del marchio britannico. Da cui sono stati ripresi anche altri tratti caratteristici, come i cerchi forgiati e verniciati in Dark Titanium Satin, ma anche le prese d’aria laterali, che richiama la griglia anteriore bicolore della Batur. Il parafango anteriore, la carenatura e la vista superiore del serbatoio richiamano le nervature del cofano anteriore, mentre il codone monoposto, che può essere sostituito con un sedile per il passeggero, riprende molti spunti stilistici dalla parte posteriore.

La sella del pilota, in Alcantara nera, si ispira agli interni dell’auto, con una lavorazione di precisione che rivela il tessuto rosso sottostante uguale a quello dei sedili Batur e con il logo Bentley ricamato sul cuscinetto posteriore. Lo scarico a doppia uscita, con relativa copertura, è stato ridisegnato per armonizzarsi con le raffinate linee della moto. Il numero di produzione dell’unità è riportato su una targhetta inserita nella copertura in fibra di carbonio, sul lato destro della moto.

Il motore

Questo modello speciale è spinto dal motore V4 Granturismo da 1.158 cc, con una potenza di 168 CV e con un suono inconfondibile, grazie all’ordine di combustione Twin Pulse e lo scarico dedicato.

La versione speciale Mulliner

Ulteriori 50 esemplari, saranno ancora più esclusivi. Infatti, Ducati propone anche una serie denominata Diavel for Bentley Mulliner, esclusivamente disponibile per i clienti Mulliner. Grazie alla collaborazione diretta con i designer del Centro Stile Ducati, potranno configurare la loro moto con colori diversi per la sella, le pinze del freno anteriore, le parti in fibra di carbonio ed i cerchi.