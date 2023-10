Ducati DesertX Rally: dedicata ai fuoristradisti più audaci [FOTO]

Una nuova versione, dedicata ai fuoristradisti più sportivi ed audaci: stiamo parlando della Ducati DesertX Rally. Un modello caratterizzato da una migliore componentistica di derivazione racing, con uno stile unico e distintivo ed un motore da 110 CV. L’arrivo nelle concessionarie è atteso a gennaio 2024.

Le caratteristiche

A livello estetico, si nota immediatamente la nuova livrea e le soluzioni tipiche per l’offroad. Tuttavia, è la dotazione tecnica a rendere la Ducati DesertX Rally una moto da fuoristrada, come il parafango anteriore alto che garantisce l’utilizzo anche in condizioni del fondo particolarmente difficili, e le sospensioni Kayaba a corsa maggiorata con forcella a cartuccia chiusa. Inoltre, sono presenti le nuove ruote a raggi centrali, pensate per poter spingere la moto su ogni terreno.

Anche la ciclistica, ovviamente, è studiata per il fuoristrada, a partire dalle sospensioni caratterizzate dalle stesse tecnologie utilizzate sulle moto da cross ed enduro professionale. All’avantreno, la DesertX Rally è dotata di nuove piastre in alluminio, mentre il retrotreno è composto da un forcellone in alluminio variato nel punto di attacco rispetto alla DesertX standard. Infine, la moto è equipaggiata con ruote caratterizzate da misure specifiche per l’offroad.

Il motore

La DesertX Rally è equipaggiata con il bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm³ con distribuzione desmodromica. La potenza massima è di 110 CV a 9.250 giri/minuto e la coppia massima di 92 Nm a 6.500 giri/minuto. Questo motore, caratterizzato da un’erogazione regolare e gestibile per affrontare qualsiasi percorso, è stato ottimizzato per il fuoristrada grazie a una rapportatura dedicata e a strategie e calibrazioni specifiche dei sistemi elettronici.