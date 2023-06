Ducati Corse Performance Oil Powered by Shell Advance: un lubrificante per massimizzare le prestazioni del Desmosedici Stradale in pista

Ducati comunica la disponibilità del nuovo Ducati Corse Performance Oil Powered by Shell Advance, un lubrificante sviluppato in collaborazione con Shell e studiato per accentuare le performance, tenendo presenti le soluzioni tecniche delle sportive equipaggiate con unità Desmosedici Stradale e frizione a secco.

Informazioni

La distribuzione è partita tramite la rete vendita Ducati in Italia, Benelux, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna, per poi andare nei mesi seguenti verso Stati Uniti, Canada e Australia.

Il lubrificante Ducati Corse Performance Oil Powered by Shell Advance impiega la tecnologia Shell PurePlus e può essere utilizzato dal primo cambio olio su tutti i motori Desmosedici Stradale dotati di frizione a secco, come accennato.

La formulazione poggia su una particolare selezione degli olii di base e di additivi per il contenimento degli attriti con una diminuzione del 10% di questi ultimi, rispetto al lubrificante Shell Advance 15W-50 di primo equipaggiamento, a fronte di un incremento della potenza massima. Se si considera un esemplare Ducati Panigale R con cuore Desmosedici Stradale R del 2023, l’aumento può raggiungere i 3,5 cavalli o fino a 4,5 cavalli in corrispondenza del limitatore.

Risultati ottenuti tramite una speciale formulazione di additivi, sviluppati da Shell nella sua collaborazione con Ducati Corse, riguardanti le categorie friction modifier e viscosity modifier.

Il friction modifier utilizzato nel Ducati Corse Performance Oil Powered by Shell Advance agisce generando una pellicola finissima sulle superfici meccaniche, attenuando l’effetto delle imperfezioni e l’attrito. La presenza di questo additivo consente l’utilizzo del Ducati Corse Performance Oil Powered by Shell Advance solo sui motori Desmosedici Stradale dotati di frizione a secco.

Il viscosity modifier è uno speciale polimero, impiegato di frequente nelle applicazioni racing, che ha la tendenza a contenere la propria viscosità in condizioni di elevate velocità di strisciamento, riducendo l’attrito e accentuando le performance. Contemporaneamente, il viscosity modifier sostiene l’olio nel preservare un buon grado di protezione, nello specifico in critiche condizioni di lubrificazione, tipo in fase di avviamento.

Esiti collegati a un rigoroso processo di sviluppo e test presso le strutture di Ricerca e Sviluppo Shell, con verifica e applicazione in campo agonistico.

La speciale formulazione è pensata per l’utilizzo specialistico in circuito, e comporta la sostituzione dell’olio ogni 1.000 Km o 12 mesi, come precisato.

Il lubrificante Ducati Corse Performance Oil Powered by Shell Advance deriva dall’esperienza acquisita in 23 anni di collaborazione fra Ducati Corse e Shell nel Motomondiale e nel Mondiale Superbike.