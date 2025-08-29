BMW R 12 nineT: arriva il pacchetto accessori The Tracker [FOTO]

È stato presentato un nuovo pacchetto accessori per la BMW R 12 nineT, la roadster del marchio tedesco con stile classico. Denominato The Tracker, permette alla moto di avere una presenza più forte e potente. Una sezione posteriore corta e sportiva, un cupolino anteriore dal design distintivo e le vistose tabelle portanumero, oltre ad altri elementi per renderla più distintiva.

Il pacchetto The Tracker

Questo pacchetto porta la BMW R 12 nineT nel linguaggio stilistico delle competizioni flat track, grazie ad una serie di elementi dedicati, che la rendono più aggressiva. Si parte da una sezione posteriore corta Tracker Blackstorm Metallic, comprensiva di supporto targa (disponibile in nero o argento) e indicatori multifunzionali, per passare al cupolino anteriore e la tabella portanumero Blackstorm Metallic. Gli accessori si completano con il copriruota anteriore 17” Blackstorm Metallic ed il set di adesivi Tracker per tabelle portanumero e maschera del faro.

Disponibili anche singolarmente

Il pacchetto accessori The Tracker è già ordinabile e può essere installato sulla BMW R 12 nineT, senza richiedere ulteriori registratori. È possibile richiedere anche dei componenti del pacchetto singolarmente, senza necessariamente dover acquistarlo interamente.

Le moto flat track

Le moto flat track incarnano il puro dinamismo: proporzioni compatte, linee pulite e dettagli audaci creano una presenza inconfondibile. Gli elementi caratteristici includono la coda corta, le prominenti tabelle portanumero e una silhouette ridotta all’essenziale del racing, catturando così l’attenzione sia degli appassionati di motorsport sia della scena globale del customizing.