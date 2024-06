Beta Xtrainer MY 2025: così si rinnova la moto enduro [FOTO]

Beta presenta la nuova Xtrainer, con il model year 2025 che vanta un design completamente rinnovato rispetto al look Full Red del precedente modello, dando un carattere ancora più distintivo alla moto più trasversale della gamma enduro del brand di Rignano sull’Arno.

Nuova grafica Grey and Red

La Beta Xtrainer 2025, disponibile sin dal mese di giugno, ha una nuova veste grafica Grey and Red che la distingue da tutti gli altri modelli enduro del marchio. Confermando le consuete doti di usabilità e guidabilità che la rendono una moto ideale sia per amatori alle prime armi che per enduristi più esperti, la Beta Xtrainer è snella sui fianchi, più bassa rispetto alle RR, e fa leva sulla spinta del suo motore Beta 250 o 300 2T.

Ciclistica e dotazioni migliorate

La nuova Beta Xtrainer ha un peso contenuto che la rende agile ed intuitiva. Sulla rinnovata moto enduro troviamo freni Nissin con dischi da 260 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore, batteria al litio, forcella regolabile in precarico molla e ritorno, monoammortizzatore regolabile per precarico molla, compressione e ritorno, valvola di scarico Beta Progressive Valve esternamente regolabile dal pilota, dispositivo switch mappa con il bottone al manubrio, serbatoio trasparente più capiente (8,8 litri) e miscelatore automatico sotto la sella.

La Xtrainer 2025 monta pneumatici soft, oltre a disporre di sella con seduta composta da un nuovo schiumato che la rende più morbida e confortevole, ventola di raffreddamento per il motore 2T, avviamento elettrico, chiave elettronica (sistema di sicurezza costituito da un dispositivo magnetico con funzionamento a “strappo” che assolve contemporaneamente sia la funzione di antifurto che quella di tutela di moto e pilota) e dispositivo “Kill-Switch” che spegno la moto in automatico in caso di caduta.