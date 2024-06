Beta RX 300 2T e 450 4T si rinnovano: ecco i model year 2025 [FOTO]

Nel panorama del motocross il progetto Beta si arricchisce di un ulteriore step evolutivo con la presentazione dei model year 2025 di RX 300 2T e 450 4T.

La nuova Beta RX 300 ottiene diversi interventi su ciclistica e motore che rompono totalmente il legato con il mondo enduro e, come RX 450, configurano un progetto autonomo completamente dedicato al mondo del motocross. Novità e affinamenti anche per la RX 450, pronta a battagliare sui tracciati MX di tutto il mondo. Le due nuove moto esaltano la RideAbility di Beta, ovvero la guidabilità che diventa un fattore fondamentale per Beta anche nelle competizione MX.

RX 450 4T MY 25

La nuova Beta RX 450 4T conferma le geometrie del telaietto posteriore e della cassa filtro che però ora beneficiano di struttura rinforzata in più punti. Tra le novità ci sono forcella e monoammortizzatore con taratura ottimizzata, nuova batteria al litio con amperaggio superiore alla precedente, corona con 51 denti (uno in più). Si aggiorna anche il look con nuove grafiche che rimarcano l’anima racing della moto.

RX 300 2T MY 25

Sulla RX 300 2T Beta monta il nuovo telaio dedicato all’utilizzo motocross. Pareggiando i conti con il modello 4T, il telaio diventa più largo, mentre motore e relativi attacchi sono stati riposizionati. A questi si aggiunge il telaietto in alluminio della sorella maggiore, così come la cassa filtro, oltre a forcella Kayaba con steli da 48 mm, inedito monoammortizzatore con pistone di 50 mm, impianto frenante Nissin con pinze flottanti e dischi da 260 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore, radiatori derivati dalla RX 450, corona a 49 denti (anziché 48), nuovo codone, serbatoio da 7 litri circa di capacità e catena senza o-ring.

Novità ancora più significativa per quanto riguarda il motore della RX 300, con un propulsore con nuovo cilindro con fasature di scarico e di travaso più spinte, una nuova testa con un maggiore compressione e carter di aspirazione modificati. Il risultato è di questi accorgimenti è un incremento di prestazioni, grazie alla maggior potenza trasmessa alla ruota posteriore da un cambio a 5 rapporti riprogettato e da una molla più rigida. Tutto questo si integra con mappature dedicate, nuove tarature del carburatore, diverse molle sulla valvola di scarico e impianto di scarico riprogettato con espansione dedicata e silenziatore corto.

Aggiornamenti condivisi tra le due moto

Le due moto di Beta condividono poi una serie di aggiornamenti comuni tra i quali le nuove pedane, meno ingombranti e più prestazioni in termini di grip, il perno ruota posteriore rinforzato che arriva a un diametro di 22 mm (+2 mm) e i nuovi Silent block che incrementano il comfort di guida riducendo le vibrazioni e alzando il manubrio di 5 mm rispetto ai modelli precedenti.