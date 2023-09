Arai Quantic Space Blue e NS-10 Fury Yellow: due nuovi caschi tra stile e dinamismo

Arai Quantic Space Blue è il nuovo casco Sport Touring dinamico che promette di coniugare il comfort sule lunghe distanze con le performance di derivazione sportiva.

Questo casco è caratterizzato da inedita presa d’aria integrata nel logo Arai 3D, due tear-ducts anteriore, spoiler estrattore posteriore e nuova presa d’aria mentoniera, soluzioni queste che consento un efficiente e costante ricambio d’aria.

Sulla calotta esterna, ancora più liscia e resistente e che integra il nuovo sistema visiera VAS, è realizzata con tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) ed è stata allargata alla base di 5 mm per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco. Il Quantic Space Blue è inoltre il primo casco Arai a superare la nuova e più restrittiva omologazione ECE 22.06.

NOS Helmets lancia NS-10

Il marchio NOS Helmets presenta invece il nuovo NS-10, un casco che si rivolge ai motociclisti più dinamici e moderni offrendo tecnologia e soluzioni smart al servizio della protezione. Capace di garantire un comfort di alto livello grazie agli interni cuciti a mano completamente personalizzabili, NS-10 è dotato di nuovo sistema di ventilazione Mach-Efficiency 2 che ora comprende due nuove prese d’aria in immissione.

NS-10 propone una calotta esterna, disponibile in due diverse misure, progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica alle alte velocità, mentre il cinturino micrometrico soft-touch ad alta tenuta e la calotta interna in EPS a densità differenzia contribuiscono ad alzare il livello di protezione in caso di impatto.