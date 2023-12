Arai RX-7V FIM Racing #2: il casco con i nuovi standard di riferimento

Tra alcuni anni, dal 2026 per la precisione, sarà obbligatorio rispettare il nuovo standard di riferimento, per competere negli eventi ufficiali FIM. Arai ha fatto un passo avanti ed il nuovo casco RX-7V FIM Racing #2 rispetta già questo regolamento, con questo prodotto, che è stato realizzato artigianalmente in Giappone, con la protezione come massima priorità.

Le caratteristiche

Il casco Arai RX-7V FIM Racing #2 propone calotte esterne più tondeggianti lisce e resistenti possibile, al fine di deviare l’energia di eventuali impatti, senza che questa venga trasferita all’interno del casco. In questo modo, c’è un minore assorbimento dell’energia.

Inoltre, questo prodotto è dotato di un sistema di ventilazione e di un’aerodinamica, sviluppati specificatamente per la MotoGP. Propone anche una visiera VAS-V Clear 3D e lo spoiler trasparente DF-X2, già incluso nella confezione.

Colori e taglie

Il nuovo casco Arai RX-7V FIM Racing #2 è disponibile in bianco, come tinta unita, ed in tutte le taglie previste dal marchio giapponese, cioè dalla XS alla XXXL.