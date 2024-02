Zero Motorcycles, moto elettriche più accessibili con le nuove S e DS da 11 kW [FOTO]

La rivoluzione della mobilità elettrica su due ruote viene portata avanti da Zero Motorcycles, la Casa californiana che combinando innovazione e accessibilità punta a rendere le moto elettriche alla portata di tutti.

Un impegno che si concretizza con il lancio dei suoi modelli S e DS da 11 kW, recentemente rinnovati e presentati in anteprima qualche settimana fa all’EICMA di Milano. Guidabili in Italia con patente A1 o B, le nuove moto da 11 kW di Zero Motorcycles si propongono come soluzione per il commuting cittadino e per i biker di ogni livello di esperienza.

Caratterizzate da design elegante e contemporaneo, le nuove moto elettriche S e DS da 11 kW sono dotate di avanzate tecnologie di bordo, inclusa la frenata rigenerativa e la connettività tramite app mobile.

Zero S 2024, autonomia di 248 km in città

La nuova Zero S, inserita nella linea Street, adotta la piattaforma delle sorelle maggiori SR/S e SR/F, distinguendosi per il rapporto tra costo e autonomia disponibile, grazie al motore Z-Force 75-7 che garantisce fino a 248 km d’autonomia nel ciclo urbano e al prezzo di listino fissato a 17.840 €. Con un peso di 223 kg, la naked elettrica viene proposta nella tonalità white/silver.

Zero DS 2024, avventura dual sport per tutti

La Zero DS, nuovo prodotto d’accesso alla gamma Dual Sport del marchio americano, porta nel segmento delle 11 kW, quindi guidabile dai 16 anni o con patente B, le caratteristiche di comfort e autonomia del prodotto top di gamma DSR/X. Parliamo di una moto che offre una coppia massima di 132 Nm e che monta di serie pneumatici Pirelli Scorpion, per un peso complessivo di 239 kg. La DS ha una velocità massima di 139 km/h e un’autonomia di 232 km nel ciclo urbano. La DS 2024 è disponibile in Italia nella tonalità quicksand al prezzo di 18.865 €.

C’è anche la Zero FXE

A completare la gamma da 11 kW c’è la Zero FXE, una supermotard per la città che combina comfort di guida, design intrigante e tecnologia elettrica. Mossa dal motore Z-Force 75-5 e dotata di display TFT da 5 pollici a colori, la FXE 2024 si propone con un inedita livrea bianca lucida e un prezzo per il mercato italiano di 14.350 €.